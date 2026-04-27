«Echtes Leben: Stottern und Lehrerin werden?» begleitet Jennis Neustart

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Die ARD-Dokumentation zeigt den bewegenden Weg einer jungen Frau, die nach einem Schlaganfall um ihre Stimme und ihre Zukunft kämpft.

Das Erste setzt am 26. Mai 2026 um 23:25 Uhr auf eine neue Ausgabe von «Echtes Leben». Unter dem Titelerzählt der Film von Renate Werner eine persönliche Geschichte über Rückschläge, Mut und den Kampf um Selbstbestimmung.Im Mittelpunkt steht Jennifer Springer, deren Leben sich mit 32 Jahren schlagartig verändert: Ein Schlaganfall nimmt ihr nicht nur die körperliche Kontrolle, sondern auch ihre Sprache. Die einst selbstbewusste Lehramtsstudentin beginnt zu stottern  eine Erfahrung, die ihren Alltag und ihr Selbstbild tief erschüttert. Einfache Situationen werden zur Herausforderung, Begegnungen mit anderen Menschen sind häufig von Unsicherheit und Ablehnung geprägt.Die Dokumentation begleitet Jenni auf ihrem Weg zurück ins Leben. Schritt für Schritt arbeitet sie daran, wieder flüssiger zu sprechen und ihre Ängste zu überwinden. Gleichzeitig kehrt sie an die Universität zurück, um ihr Masterstudium abzuschließen und ihren Traum vom Lehrerberuf weiterzuverfolgen. Ein entscheidender Abschnitt ist dabei das Praxissemester an einem Gymnasium in Köln, wo sie erstmals wieder vor einer Klasse steht.Parallel nimmt sie an der Bonner Stotter-Therapie teil, einem in Deutschland einzigartigen Projekt, das ihr helfen soll, ihre Sprachfähigkeit zu verbessern. Der Film zeigt, wie viel Disziplin und Durchhaltevermögen dieser Weg erfordert  und welche Fortschritte möglich sind. Gleichzeitig wird deutlich, wie verletzend Reaktionen aus dem Umfeld sein können, etwa wenn Unsicherheit in Spott oder Ablehnung umschlägt.