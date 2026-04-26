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Pfingsten ohne Erstausstrahlung: ZDF setzt auf Wiederholung im «Herzkino»

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Zur Primetime verzichtet das ZDF auf neue Primetime-Ware und zeigt stattdessen eine Wiederholung aus der «Inga Lindström»-Reihe.

Am Pfingstsonntag müssen sich Zuschauer beim ZDF auf eine ungewohnte Primetime einstellen: Weder «Das Traumschiff» noch eine neue Herzkino-Produktion stehen auf dem Programm. Stattdessen setzt der Sender um 20:15 Uhr auf eine Wiederholung und zeigt «Inga Lindström: Jemand liebt dich», das bereits am 13. November 2022 erstmals ausgestrahlt wurde. Der Film ist ab dem 16. Mai 2026 auch in der Mediathek verfügbar und bleibt dort bis zum 16. Mai 2027 abrufbar.

Im Mittelpunkt der Liebesgeschichte steht Karlotta, gespielt von Birthe Wolter, die als alleinerziehende Mutter und Cafébetreiberin ihr Leben scheinbar im Griff hat. Doch als sie herausfindet, dass ihr Partner Gunnar sie betrügt, gerät ihre Welt ins Wanken. Unterstützung erhält sie zwar aus ihrem Umfeld, doch die emotionale Verarbeitung der Trennung fällt ihr schwer. Unerwartet bekommt sie in dieser Phase romantische Briefe von einem unbekannten Absender, die neue Hoffnung wecken  und zugleich Fragen aufwerfen.

Parallel dazu sorgt Tochter Linnea für zusätzliche Verwicklungen, indem sie ihre Mutter heimlich auf der Datingplattform Schwedenherz anmeldet. Zunächst skeptisch, lässt sich Karlotta schließlich auf das Experiment ein und stößt dabei auf ein Profil, hinter dem sie ausgerechnet ihren Geschäftspartner Johan vermutet. Eine heikle Situation, denn Johan führt eigentlich eine glückliche Beziehung mit Astrid  zumindest nach außen hin.

Die Handlung entwickelt sich zunehmend zu einem Geflecht aus Missverständnissen, Geheimnissen und romantischen Andeutungen. Während Karlotta versucht, die Identität des mysteriösen Briefeschreibers zu entschlüsseln, spitzen sich auch die Konflikte im Café zu. Erst im Zuge einer größeren Krise erkennt sie, wer wirklich hinter den liebevollen Nachrichten steckt  und dass die große Liebe manchmal dort wartet, wo man sie am wenigsten erwartet. Neben Wolter gehören unter anderem Thomas Halle, Vanessa Rottenburg, Alexander Koll und Florian Odendahl zum Ensemble. Regie führte Matthias Kiefersauer, der auch das Drehbuch verantwortete.

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