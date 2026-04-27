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HBO Max terminiert «Stuart Fails to Save the Universe» für Juli

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Das neue Spin-off aus dem «The Big Bang Theory»-Universum rückt den Comicladen-Besitzer Stuart ins Zentrum.

Das «The Big Bang Theory»-Universum wächst weiter: HBO Max hat den Starttermin für das Spin-off «Stuart Fails to Save the Universe» bekannt gegeben. Die Serie soll im Juli 2026 auf der Plattform verfügbar sein. Damit folgt sie auf frühere Ableger wie «Young Sheldon» und «Georgie & Mandys First Marriage».

Im Mittelpunkt steht Stuart Bloom, gespielt von Kevin Sussman, der aus der Originalserie bekannt ist. In der neuen Geschichte gerät er unfreiwillig in eine multiversale Katastrophe: Nachdem er ein Gerät von Sheldon und Leonard zerstört, droht das gesamte Universum aus den Fugen zu geraten. Gemeinsam mit seiner Freundin Denise, dem Geologen Bert und Physiker Barry Kripke versucht Stuart, die Realität wiederherzustellen  mit erwartbar chaotischem Ausgang.

Neben Kevin Sussman kehren auch Lauren Lapkus, Brian Posehn und John Ross Bowie in ihre bekannten Rollen zurück. Ein besonderes Detail: Die Musik zur Serie stammt von Danny Elfman, der unter anderem für seine Arbeiten an Filmen von Tim Burton bekannt ist. Entwickelt wurde die Serie von Chuck Lorre gemeinsam mit Zak Penn und Bill Prady. Produziert wird «Stuart Fails to Save the Universe» von Chuck Lorre Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television.

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