Enttäuschendes RTL-Comeback für Ralf Schmitz

Am gestrigen Montag, den 27. April, kam es bei RTL zu einem Wiedersehen: Ralf Schmitz feierte mit dem Quiz «Die Weisheit der Vielen» seine Rückkehr ins Programm der Kölner, die der ehemalige «Take Me Out»-Host 2021 verlassen hatte. Sein folgender Sat.1-Wechsel entpuppte sich abgesehen von einer soliden Premierenstaffel «Paar Wars» allerdings als ziemlicher Rohrkrepierer, denn anschließend gelang es den Verantwortlichen nicht, erfolgsversprechende Konzepte für den moderierenden Komiker zu finden. Nun also der Versuch eines Lebenszeichens an alter Wirkungsstätte.
Der Auftakt der neuen Show war nun aber ernüchternd unterwegs: Die Sendung sicherte sich nur enttäuschend durchwachsene 8,8 Prozent durch 0,34 Millionen Fernsehzuschauer in der Zielgruppe - ein einstelliges Resultat zum Auftakt kann sicher nicht der Anspruch von RTL sein, man fiel hinter ARD, ZDF und auch Sat.1 zurück. Insgesamt standen 1,40 Millionen auf dem Papier, das führte zu auch nicht feierlichen, aber gerade noch hinnehmbaren 6,5 Prozent. Im Anschluss sendete RTL «Extra Report - Jagd auf die Liebesbetrüger». Die Folge holte nur 0,22 Millionen umworbene Zuschauer und anhaltend überschaubare 8,6 Prozent. Bei den Älteren standen reduzierte 0,92 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil lag bei beständigen 6,3 Prozent.
Am Vorabend gelangte «Alles was zählt» auf insgesamt 1,27 Millionen Interessierte bei akzeptablen 7,8 Prozent. Umworbene waren darunter 0,32 Millionen zu klar guten 14,7 Prozent - das war einer besten Anteile, den die Serie in letzter Zeit holte. Im weiteren Verlauf gelang es «GZSZ» wie immer, die Zahlen noch zu steigern. Dieses mal gings bis auf richtig schöne 15,0 Prozent bei 0,44 Millionen Zielgruppen-Leuten. Passable 8,0 Prozent (1,52 Millionen) waren es insgesamt.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel