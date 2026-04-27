Keine Wechsel in der «Voice»-Jury

Im Gegensatz zu den teils wechselhaften Vorjahren, wird in der nächsten Runde der Musikshow «The Voice of Germany» keine Umbesetzung der Jury vorgenommen. Fünf Coaches bleiben auf Position: Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Michi Beck & Smudo nehmen 2026 erneut auf den roten Stühlen Platz. Ab Herbst buzzert die Coach-Truppe zum zweiten Mal in Folge auf ProSieben und in SAT.1 gemeinsam gegeneinander um die neuen Stimmen.
Shirin David ist 2026 zum dritten Mal Coach bei «The Voice of Germany». Sie kämpft darum, erstmals das Gewinnerteam zu stellen. Nico Santos will sich den Titel von seiner rappenden Coach-Kollegin aber nicht streitig machen zu lassen, er war nämlich der Sieger-Coach der letzten Staffel. Als sein "Best Bad Friend" erhebt jedoch auch Rea Garvey erneut Anspruch auf den Pokal. Den will sich der irische Musiker 2026 bereits zum dritten Mal mit einem seiner Talente schnappen. Der Doppelstuhl bleibt unterdessen mit den Titel-Rekordhaltern Michi Beck und Smudo besetzt.
Die Blind Auditions der neuen Staffel starten mit den konstanten Coaches bereits in einer Woche - am 4. Mai - in Berlin. Produziert wird das Gesangs-Casting auch weiterhin von ITV Studios Germany. Zu sehen sein werden die fertig produzierten Ausgaben dann laut Senderangaben gewohnter Weise ab Herbst 2026. Die Moderation übernimmt bekanntlich erstmals Matthias Killing als Nachfolger von Thore Schölermann. Melissa Khalaj bleibt zum jetzigen Stand als Co-Host an Bord.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel