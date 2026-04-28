Söder statt Merz: Zweite «Arena» lässt deutlich Federn

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Das überraschend gute Niveau der Auftakt-Sendung 2025 konnte nicht bestätigt werden.

Die neue Talksendungim Ersten unter der Moderation von Jessy Wellmer und Louis Klamroth ging am gestrigen Montag, den 27. April weiter. In der ARD-Townhall-Sendung stellten Bürgerinnen und Bürger der Politik ihre Fragen selbst. Um 21:00 Uhr live traf der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder in Nürnberg auf Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht nur zuhören, sondern mitreden wollten.Die Gespräche sahen letztlich bloß 1,87 Millionen Leute des Gesamtpublikums und beförderten einen schwachen Wert von 8,9 Prozent zur Anstalt, was unter dem Senderschnitt des Ersten lag. Ein bisschen respektabler die Lage bei den Jüngeren, die zu annehmbaren 7,7 Prozent (0,29 Millionen) die Ausstrahlung wählten. Alles in allem konnte das Niveau der Auftakt-Sendung 2025 mit Friedrich Merz (13,3/12,4 Prozent bzw. 3,25/0,57 Millionen) bei weitem nicht bestätigt werden, die allerdings auch noch um 20.15 Uhr debütierte. Besser machen kann es theoretisch eine weitere Ausgabe am 8. Juni mit WM-Thematik. Im Vorfeld fuhr das Erste eine Doku auf, und zwar. Jene holte bessere 12,3 Prozent (2,74 Millionen), womit sie über dem Niveau teils einstelliger Reportagen lag. Bei den Jüngeren holte die Doku deutlich überdurchschnittliche 12,5 Prozent durch 0,49 Millionen - das entsprach sogar dem Sieg bei den 14-49-Jährigen.Die ZDF-Konkurrenz hatte um 20.15 Uhr mit der Krimi-Programmierunginsgesamt noch deutlich stärkere Ergebnisse vorzuweisen. Dominante 5,47 Millionen Leute des Gesamtpublikums waren dabei und beförderten einen standesgemäßen Anteil in Höhe 24,7 Prozent zur Anstalt. Löblich zudem die Lage bei den Jüngeren, die zu erfreulich zweistelligen 10,1 Prozent (0,40 Millionen) die Ausstrahlung wählten - damit kam man noch vor die Privaten. Danach holte ein aktuelles3,47 Millionen und vitale 17,6 Prozent gesamt - bei den Jüngeren hielt sich die Sendung im Vergleich zum Vorprogramm absolut beständig bei löblichen 10,3 Prozent durch 0,37 Millionen.