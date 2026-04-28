Primetime-Check

Montag, 27. April 2026

Mario Thunert von 28. April 2026, 09:22 Uhr

Interessant war, wie sich RTL mit dem Quiz-Neustart «Die Weisheit der Vielen» gegen «Kommissar Rex» schlagen würde.

Beginnen wir bei der Gesamtzuschauerschaft: Diesbezüglich war es das Zweite Deutsche Fernsehen mit dem neuen Krimi «Sarah Kohr - Bis auf den Grund», der die höchste Reichweite holte. Denn die Produktion holte dominante 5,47 Millionen, standesgemäße 24,7 Prozent ab drei Jahren resultierten daraus. Die Jüngeren waren in erfreulicher Anzahl vertreten  10,1 Prozent bei 0,40 Millionen wurden gemessen.



Mithalten konnte insgesamt die ARD-Doku «100 Jahre Kruger Nationalpark mit Dirk Steffens» am Gesamtmarkt zwar nicht, sie fuhr jedoch für Reportagen-Verhältnisse ordentliche Resultate ein. Denn sie wies 2,74 Millionen auf, welche zu zweistelligen 12,3 Prozent führten. In der jüngeren Gruppe war man hingegen weit überdurchschnittlich unterwegs, weil 0,49 Millionen richtig schöne 12,5 Prozent und sogar die Führung in diesem Segment brachten. Bei den Jüngeren zumindest respektabel Sat.1: Dort durchlief «Kommissar Rex» eine etwas verbesserte dritte Comeback-Folge. Der Anteil belief sich auf klar gesteigerte und letztlich solide 9,4 Prozent, wofür allerdings bereits ein moderater Reichweiten-Zuwachs auf 0,36 Millionen in der Zielgruppe langte. Übergeordnet waren 1,43 Millionen und beständige 6,6 Prozent zugegen.



RTL mit «Die Weisheit der Vielen» war noch ein bisschen dahinter. Schmitz fuhr also für «First Dates Hotel», weil bei der Ausstrahlung mäßige 7,1 Zielgruppen-Prozent (0,27 Millionen) heraussprangen, die weiterhin noch ok sind, mehr aber auch nicht. Am Gesamtmarkt mobilisierte die Dating-Sendung 0,69 Millionen zu verhaltenen 3,3 Prozent.



ProSieben stand mit der Animations-Wiederholung «Die Geissens». Konkret 0,26 Millionen der 14-49-Jährigen kamen für die erste Ausgabe zusammen und bescherten ihr einen erfreulich optimierten Anteil in Höhe 6,5 Prozent. Die Performance bei den älteren Zuschauenden lässt sich bloß auf 2,7 Prozent durch 0,59 Millionen bemessen. Der Töchter-Ableger «Davina & Shania  We Love Monaco» sank allerdings im Anschluss auf eine Zielgruppen-Leistung von mittelmäßigen 4,1 ob 0,15 Millionen. Richtig übel schnitt Kabel Eins mit dem Thriller Beginnen wir bei der Gesamtzuschauerschaft: Diesbezüglich war es das Zweite Deutsche Fernsehen mit dem neuen Krimi, der die höchste Reichweite holte. Denn die Produktion holte dominante 5,47 Millionen, standesgemäße 24,7 Prozent ab drei Jahren resultierten daraus. Die Jüngeren waren in erfreulicher Anzahl vertreten  10,1 Prozent bei 0,40 Millionen wurden gemessen.Mithalten konnte insgesamt die ARD-Dokuam Gesamtmarkt zwar nicht, sie fuhr jedoch für Reportagen-Verhältnisse ordentliche Resultate ein. Denn sie wies 2,74 Millionen auf, welche zu zweistelligen 12,3 Prozent führten. In der jüngeren Gruppe war man hingegen weit überdurchschnittlich unterwegs, weil 0,49 Millionen richtig schöne 12,5 Prozent und sogar die Führung in diesem Segment brachten. Bei den Jüngeren zumindest respektabel Sat.1: Dort durchliefeine etwas verbesserte dritte Comeback-Folge. Der Anteil belief sich auf klar gesteigerte und letztlich solide 9,4 Prozent, wofür allerdings bereits ein moderater Reichweiten-Zuwachs auf 0,36 Millionen in der Zielgruppe langte. Übergeordnet waren 1,43 Millionen und beständige 6,6 Prozent zugegen.RTL mitwar noch ein bisschen dahinter. Schmitz fuhr also für RTL nur mittelprächtige 6,5 Prozent am Gesamtmarkt ein, weil er 1,40 Millionen aufwies. 0,34 Millionen zu enttäuschend ausbaufähigen 8,8 Prozent waren es in der Jüngeren Gruppe. Etwas Luft nach oben hatte auch die rote Kugel mit einer neuen Folge, weil bei der Ausstrahlung mäßige 7,1 Zielgruppen-Prozent (0,27 Millionen) heraussprangen, die weiterhin noch ok sind, mehr aber auch nicht. Am Gesamtmarkt mobilisierte die Dating-Sendung 0,69 Millionen zu verhaltenen 3,3 Prozent.ProSieben stand mit der Animations-Wiederholung «Ich - Einfach unverbesserlich 3» ► durchwachsen im Feld. Der Streifen ließ die Resonanzen bei 6,5 Prozent und 0,25 Millionen. Am Gesamtmarkt 0,47 Millionen zu ganz mageren 2,1 Prozent sahen zu. Auf Augenhöhe bewegten sich ein gesteigertes RTLZWEI mit. Konkret 0,26 Millionen der 14-49-Jährigen kamen für die erste Ausgabe zusammen und bescherten ihr einen erfreulich optimierten Anteil in Höhe 6,5 Prozent. Die Performance bei den älteren Zuschauenden lässt sich bloß auf 2,7 Prozent durch 0,59 Millionen bemessen. Der Töchter-Ablegersank allerdings im Anschluss auf eine Zielgruppen-Leistung von mittelmäßigen 4,1 ob 0,15 Millionen. Richtig übel schnitt Kabel Eins mit dem Thriller «Criminal Squad» ab, denn er mobilisierte lediglich sehr niedrige 2,6 Zielgruppen-Prozent zu 0,09 Millionen. Insgesamt waren 0,58 Millionen zu dünnen 2,8 Prozent dabei.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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