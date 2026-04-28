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«Rex» in Woche drei: Ein paar mehr sind dabei

Mario Thunert von 28. April 2026, 08:37 Uhr

Durch einen kleinen Reichweiten-Anstieg bei den Jüngeren konnte das Krimi-Comeback seinen Anteil klar steigern.

Vorletzte Woche (13. April 2026, 20.15 Uhr) startete «Kommissar Rex». Neugierig waren insgesamt 1,59 Millionen Menschen, die einen für Sat.1 überdurchschnittlichen Marktanteil von 7,0 Prozent bescherten. In der jüngeren Zuschauergruppe schnitt man ebenfalls passabel, aber nicht bahnbrechend ab: Hier standen ordentliche 9,9 Prozent durch 0,40 Millionen zu Papier. Etwas rückläufig war die Quotenentwicklung in Woche zwei am 20. April: Es standen mittlere 8,0 Prozent durch 0,31 Millionen zu Papier - das sind befriedigende Zahlen, ein wirklicher Hype um die Kult-Marke scheint jedoch nicht ausgelöst worden zu sein.



Gestern tendierte man zumindest wieder gen Auftaktniveau: Zugeschaltet haben gestern leicht gestiegene 0,36 Millionen jüngere Fans, die schon ausreichten, um der dritten Revival-Folge einen erhöhten Marktanteil von soliden 9,4 Prozent zu bescheren - damit steuerte man erfreulicher Weise wieder mehr Richtung Zweistelligkeit. In der älteren Zuschauergruppe war der Marktanteil ziemlich konstant: Hier standen mittlere 6,6 Prozent durch 1,43 Millionen zu Papier. Direkt im Anschluss zeigte Sat.1 nochmal eine Folge aus der Debütstaffel aus 1994. Sie verbesserte sich sogar auf zweistellige 10,5 Prozent der Jüngeren und 7,5 Prozent (gesamt) bei Reichweiten von 0,28 und 1,11 Millionen.



Extrem krisenhaft unterwegs war wiederum «Hof zum Verlieben»: Nachdem die erste Folge ab 18.00 Uhr schon nur auf haarige 2,8 Prozent gelangte, verschlechterte die zweite Episode des Abends sich sogar noch weiter auf 2,4 Prozent. Beide Folgen wiesen bloß ganz schmale 0,04 Millionen 14-49-Jährige auf. Insgesamt wurden auch nur 0,35 Millionen zu maximal 2,9 Prozent mobilisiert. Vorletzte Woche (13. April 2026, 20.15 Uhr) startete Sat.1 die Neuauflage von. Neugierig waren insgesamt 1,59 Millionen Menschen, die einen für Sat.1 überdurchschnittlichen Marktanteil von 7,0 Prozent bescherten. In der jüngeren Zuschauergruppe schnitt man ebenfalls passabel, aber nicht bahnbrechend ab: Hier standen ordentliche 9,9 Prozent durch 0,40 Millionen zu Papier. Etwas rückläufig war die Quotenentwicklung in Woche zwei am 20. April: Es standen mittlere 8,0 Prozent durch 0,31 Millionen zu Papier - das sind befriedigende Zahlen, ein wirklicher Hype um die Kult-Marke scheint jedoch nicht ausgelöst worden zu sein.Gestern tendierte man zumindest wieder gen Auftaktniveau: Zugeschaltet haben gestern leicht gestiegene 0,36 Millionen jüngere Fans, die schon ausreichten, um der dritten Revival-Folge einen erhöhten Marktanteil von soliden 9,4 Prozent zu bescheren - damit steuerte man erfreulicher Weise wieder mehr Richtung Zweistelligkeit. In der älteren Zuschauergruppe war der Marktanteil ziemlich konstant: Hier standen mittlere 6,6 Prozent durch 1,43 Millionen zu Papier. Direkt im Anschluss zeigte Sat.1 nochmal eine Folge aus der Debütstaffel aus 1994. Sie verbesserte sich sogar auf zweistellige 10,5 Prozent der Jüngeren und 7,5 Prozent (gesamt) bei Reichweiten von 0,28 und 1,11 Millionen.Extrem krisenhaft unterwegs war wiederum Sat.1 am Vorabend. Wieder übel erwischte es den: Nachdem die erste Folge ab 18.00 Uhr schon nur auf haarige 2,8 Prozent gelangte, verschlechterte die zweite Episode des Abends sich sogar noch weiter auf 2,4 Prozent. Beide Folgen wiesen bloß ganz schmale 0,04 Millionen 14-49-Jährige auf. Insgesamt wurden auch nur 0,35 Millionen zu maximal 2,9 Prozent mobilisiert.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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