Weitere Veränderungen bei den «Rosenheim-Cops»

In Rosenheim, München und Umgebung entstehen derzeit 24 neue Folgen zur 26. Staffel der ZDF-Vorabendserie «Die Rosenheim-Cops». Die Dreharbeiten dauern noch an bis Anfang Dezember 2026. Die neuen Folgen werden voraussichtlich ab Herbst 2026 im ZDF ausgestrahlt. Schon jetzt ist allerdings klar: Nach Marisa Burger (Sekretärin Stockl) wird es zu weiteren Abschieden kommen.
Weiterhin dabei sein werden Anton Stadler (Dieter Fischer), Sven Hansen (Igor Jeftić), Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Julia Beck (Michaela Weingartner): Sie ermitteln unter anderem am Rande einer Ägyptenausstellung, in einem Longevity-Spa, im Rennpferde-Milieu und bei einem Theaterfestival. Unterstützt werden sie dabei von Polizeihauptmeister Michi Mohr (Max Müller), Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos (Anastasia Papadopoulou) sowie von der neuen Polizeisekretärin Christin Lange (Sarah Thonig). Ebenfalls wie gewohnt mit dabei sind Marie Hofer (Karin Thaler), Gert Achtziger (Alexander Duda), Daniel Donato (Paul Brusa), Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart) sowie Hannes Winkler (Steffen Wolf) und Dominik Meis (Younes Tissinte).
Verabschieden müssen sich die Cops hingegen zusätzlich von Hilde Stadler (Isabel Mergl) sowie vom langjährigen "Times Square"-Wirt Ignaz "Jo" Casper (Christian K. Schaeffer). Doch seine Nachfolge steht schon fest: Maya Haddad wird als Yasmin Rabe die neue Tagesbar "Das Rosi" betreiben.
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