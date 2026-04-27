DAZN zeigt «Wings for Life World Run» weltweit live

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Der Charity-Lauf startet am 10. Mai erneut rund um den Globus und wird kostenlos über die DAZN-App gestreamt.

DAZN begleitet auch 2026 denund überträgt das internationale Laufevent am 10. Mai live. Die Übertragung beginnt um 12.45 Uhr über Red Bull TV innerhalb der DAZN-App, bevor um 13.00 Uhr weltweit gleichzeitig der Startschuss fällt. Ein zusätzliches Abonnement ist für den Stream nicht erforderlich.Der «Wings for Life World Run» gilt als eines der größten Laufevents der Welt und verfolgt ein besonderes Konzept: Statt einer festen Ziellinie werden alle Teilnehmer zeitgleich auf die Strecke geschickt und laufen so lange, bis sie von einem sogenannten Catcher Car eingeholt werden. Dieses nimmt 30 Minuten nach dem Start die Verfolgung auf. Gewertet wird nicht die Zeit, sondern die individuell zurückgelegte Distanz.Im vergangenen Jahr nahmen über 300.000 Menschen weltweit teil, ein neuer Rekord. Auch 2026 stößt das Event auf großes Interesse: Der Flagship Run in München war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, gleichzeitig gibt es so viele App-basierte Laufveranstaltungen wie nie zuvor. Damit wächst die globale Community rund um den Charity-Lauf weiter. Zentraler Gedanke bleibt der wohltätige Zweck: Unter dem Motto Laufen für die, die nicht laufen können fließen sämtliche Startgelder und Spenden zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung. Ziel ist es, langfristig eine Heilung für Querschnittslähmung zu ermöglichen.