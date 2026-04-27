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von Benjamin Wagner 27. April 2026, 12:15 Uhr

«Hollywood Animal» macht Spieler zu Studiobossen der frühen Traumfabrik und zeigt, dass Erfolg in Hollywood oft einen hohen Preis hat.

Mitbetritt ein ungewöhnlich düsteres Strategiespiel die Bühne, das sich bewusst von klassischen Aufbausimulationen absetzt. Statt reiner Erfolgsgeschichten erzählt das Spiel von den Schattenseiten der Filmindustrie  angesiedelt in der Frühzeit des Tonfilms, als Hollywood noch Mythos und Machtzentrum zugleich war.Die Grundidee klingt zunächst vertraut: Spieler übernehmen die Leitung eines Filmstudios und bauen dieses über mehrere Jahrzehnte hinweg aus. Projekte müssen geplant, Filme produziert, Stars verpflichtet und Budgets verwaltet werden. Doch «Hollywood Animal» geht deutlich weiter als typische Genrevertreter. Hier geht es nicht nur um wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch um moralische Entscheidungen  und deren Konsequenzen.Im Zentrum steht die Frage, wie weit man für Ruhm und Einfluss zu gehen bereit ist. Das Spiel zwingt seine Spieler immer wieder, zwischen künstlerischem Anspruch, finanziellen Zwängen und persönlichen Interessen abzuwägen. Entscheidungen sind selten eindeutig richtig oder falsch. Stattdessen entfaltet sich eine Grauzone, in der Kompromisse zum Alltag gehören. Der Titel spielt bewusst mit dem Bild des skrupellosen Studiobosses, der hinter den Kulissen die Fäden zieht  oft auf Kosten anderer.Diese Ausrichtung spiegelt sich auch im Ton des Spiels wider. Während viele Simulationen auf Optimierung und Wachstum setzen, legt «Hollywood Animal» großen Wert auf Atmosphäre und Storytelling. Intrigen, Skandale und Machtspiele sind fester Bestandteil des Gameplays. Die Filmindustrie wird nicht als glamouröse Traumwelt inszeniert, sondern als komplexes System, in dem Erfolg und moralischer Verfall eng miteinander verknüpft sind.Spielmechanisch verbindet das Werk klassische Strategie- und Managementelemente mit narrativen Ansätzen. Produktionszyklen, Personalentscheidungen und Marktanalysen gehören ebenso dazu wie Dialoge, Ereignisse und langfristige Entwicklungen. Dabei sorgt die historische Einbettung für zusätzlichen Reiz: Der Übergang vom Stumm- zum Tonfilm, technische Innovationen und gesellschaftliche Veränderungen beeinflussen den Spielverlauf und eröffnen neue Möglichkeiten  oder Herausforderungen.Die Resonanz auf das Spiel fällt bislang gemischt bis überwiegend positiv aus. Besonders gelobt wird die ungewöhnliche Thematik und die konsequente Umsetzung eines moralisch ambivalenten Settings. Kritischer sehen einige Spieler den Early-Access-Status, der sich noch in technischen Unsauberkeiten oder fehlender Ausgewogenheit bemerkbar machen kann. Dennoch zeigt sich bereits jetzt das Potenzial eines Titels, der sich deutlich von der Masse abhebt.Entwickelt wurde «Hollywood Animal» vom Studio Weappy Wholesome und veröffentlicht von Weappy Studio. Beide sind vor allem für Spiele bekannt, die gesellschaftliche Themen nicht scheuen und bewusst mit moralischen Dilemmata arbeiten. «Hollywood Animal» ist damit kein Spiel für zwischendurch, sondern ein anspruchsvolles Strategiespiel mit Haltung. Wer sich auf die Mischung aus Management, Storytelling und ethischen Entscheidungen einlässt, bekommt eine ungewöhnlich vielschichtige Simulation  und einen Blick hinter die Kulissen einer Industrie, die schon immer mehr war als nur Glanz und Glamour.