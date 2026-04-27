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Hessischer Rundfunk startet Podcast über Pamela Reif

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Der neue Storypodcast beleuchtet ab Mai den Aufstieg der Fitness-Influencerin zur globalen Marke.

Der Hessischer Rundfunk widmet sich mit einem neuen Storypodcast der Erfolgsgeschichte von Pamela Reif. «Das Imperium Pamela Reif  Workout zur Macht» startet am 6. Mai 2026 exklusiv in der Plattform ARD Sounds. Zum Auftakt werden direkt zwei Episoden veröffentlicht, weitere Folgen erscheinen wöchentlich.

Der Podcast zeichnet erstmals umfassend nach, wie Reif seit ihren ersten Instagram-Posts im Jahr 2012 eine internationale Fitness- und Lifestyle-Marke aufgebaut hat. Bereits als Teenager begann sie mit Selfies auf der damals noch jungen Plattform, gründete früh eigene Unternehmen und entwickelte daraus ein breit aufgestelltes Business mit Apps, Food-Produkten, Sportmode und globalen Kooperationen.

Inhaltlich setzt «Das Imperium Pamela Reif  Workout zur Macht» nicht nur auf die bekannten Erfolgsgeschichten, sondern beleuchtet auch die strategischen Entscheidungen hinter dem Aufstieg. Produziert von Joelle Westerfeld und Davide di Dio, kommen erstmals zahlreiche Wegbegleiter, Geschäftspartner und Berater zu Wort. Auch kritische Aspekte wie Leistungsdruck, öffentliche Kritik und die Schattenseiten des Influencer-Daseins werden thematisiert.

Der Podcast ist zugleich die zweite Staffel der Reihe nach «Das Imperium Heidi Klum» und führt das Konzept fort, prominente Markenpersönlichkeiten journalistisch zu durchleuchten. Die fünfteilige Serie startet mit den Episoden Spiegelselfie und Ausverkauft, bevor weitere Kapitel wie Naturally rich, 65 Millionen und Sehnsuchtsort im Wochenrhythmus folgen.

Mehr zum Thema... Das Imperium Heidi Klum
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