Oprah Winfrey geht Exklusiv-Deal mit Amazon ein

US-Fernsehen

Podcast, Buchclub und Archiv von «The Oprah Winfrey Show» wandern zu Amazons Plattformen.

Oprah Winfrey baut ihre Medienpräsenz weiter aus und hat einen mehrjährigen Exklusivvertrag mit Amazon abgeschlossen. Die Vereinbarung umfasst unter anderem «The Oprah Podcast», den traditionsreichen «Oprahs Book Club» sowie das umfangreiche Archiv der legendären «The Oprah Winfrey Show», das 25 Staffeln umfasst.Im Zuge des Deals übernimmt Amazons Podcast-Netzwerk Wondery die weltweiten Vertriebs- und Vermarktungsrechte an «The Oprah Podcast»  sowohl in Audio- als auch in Videoform. Ab Juli wird das Format über mehrere Amazon-Dienste wie Prime Video, Amazon Music, Fire TV Channels und Audible verbreitet. Parallel bleibt der Podcast weiterhin auf Plattformen wie YouTube verfügbar. Zudem soll das Format künftig ausgeweitet werden und mit zwei neuen Episoden pro Woche erscheinen.Darüber hinaus sichert sich Amazon Zugriff auf bekannte Marken wie «Oprahs Favorite Things» und den Buchclub, der seit Jahren als wichtiger Impulsgeber für den Buchmarkt gilt. Wie genau die alten Folgen der «The Oprah Winfrey Show» in die Amazon-Ökosysteme integriert werden, ist derzeit noch offen. Für Wondery passt der Deal in eine strategische Neuausrichtung hin zu prominenten Persönlichkeiten und reichweitenstarken Marken. Oprah Winfrey selbst betonte, dass sie mit ihrem Podcast weiterhin bedeutsame Gespräche führen wolle, die Menschen verbinden und neue Perspektiven eröffnen.Oprah Winfrey hat eine der bekanntesten und zeitlosesten Marken der Welt aufgebaut, die sich über Fernsehen, Verlagswesen und darüber hinaus erstreckt, erklärte Steve Boom, Vice President für Audio, Twitch und Spiele bei Amazon, in einer Stellungnahme. Durch diese Zusammenarbeit mit Harpo Entertainment machen wir ihre Stimme einem größeren Publikum zugänglich und erweitern die Möglichkeiten, wie ihr Publikum mit Oprah interagieren kann  auf eine Weise, wie es nur Amazon bieten kann.