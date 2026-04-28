Hulu entwickelt neue Serie «Bastards» von Meaghan Oppenheimer

US-Fernsehen

Nach dem Erfolg von «Tell Me Lies» arbeitet die Autorin bereits an einem neuen Drama-Projekt.

Hulu treibt die Entwicklung einer neuen Drama-Serie voran: Unter dem Titelentsteht ein Projekt von Meaghan Oppenheimer, die als Autorin und Executive Producerin fungiert. Das Studio hinter der Produktion ist 20th Television, bei dem Oppenheimer einen Exklusivvertrag besitzt. Das US-Fachblatt Variety berichtete exklusiv über das Projekt.Die Serie erzählt die Geschichte einer prominenten Künstlerin, deren Leben durch einen öffentlichen Skandal aus den Fugen gerät. In der Folge werden ihre drei erwachsenen Kinder  alle von unterschiedlichen Vätern und jeweils mit eigenen Problemen konfrontiert  gezwungen, in ihr Elternhaus zurückzukehren. Dort sollen sie sich um ihre deutlich jüngere Halbschwester kümmern, die sie kaum kennen. Alte Konflikte brechen auf, während nach und nach Familiengeheimnisse ans Licht kommen.Das Projekt soll laut Berichten zügig vorangetrieben werden. Das Drehbuch wurde direkt nach dem Abschluss von «Tell Me Lies» eingereicht und stieß intern auf große Zustimmung, weshalb Hulu und 20th Television die Entwicklung beschleunigen. Oppenheimer knüpft damit an den Erfolg ihrer bisherigen Serie an, die über mehrere Staffeln hinweg ein großes Publikum erreichte.