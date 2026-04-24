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«Lena Lorenz» startet durch

Fabian Riedner von 24. April 2026, 08:25 Uhr

In der Nacht versuchte Influencer Levi Penell den ZDF-Zuschauern zu erklären, warum ein Social-Media-Verbot für Kinder wirkungslos sei.

In den vergangenen Wochen fuhr die Hebammen-Serie «Lena Lorenz» mittelmäßige Werte ein. Die Serie mit Judith Hoersch, Eva Mattes und Raban Bieling handelte diese Woche von einem Klostergeheimnis. Das Buch von Marlena Schwedler und Carolin Otto mit dem Titel Klosterbaby sicherte dem



Das «heute journal» erreichte im Anschluss 2,77 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 13,6 Prozent. Die halbstündigen Nachrichten verbuchten 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei 5,3 Prozent. Bei «Maybrit Illner» wurde das Thema Welt im Öl-Schock  unterschätzt die Regierung die Krise? besprochen, das 1,72 Millionen Zuschauer verfolgten. Die Gäste Reza Pahlavi (iranischer Oppositionsführer), Thorsten Frei (Kanzleramtschef), Felix Banaszak (Grünen-Vorsitzender), die Ökonomen Isabella M. Weber und Moritz Schularick sowie die Journalistin Helene Bubrowski sorgten für 10,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,19 Millionen auf dem Zettel, der Marktanteil wurde auf 5,3 Prozent taxiert.



Nach Hamburg folgten Ministerpräsidentin des Saarlands Anke Rehlinger, Tagesspiegel-Journalist Daniel Friedrich Sturm, AfD-Politikerin Gerrit Huy und Correctiv-Autor Marcel Bensmann, denn «Markus Lanz» hatte geladen. Die Show erreichte in dieser Woche 1,51 Millionen Fernsehzuschauer, das führte zu einem Marktanteil von 16,9 Prozent. Unter den 14- bis 49-Jährigen waren 0,23 Millionen dabei, sodass ein Marktanteil von 12,6 Prozent erreicht wurde. Influencer Levi Penell meint, dass ein Social-Media-Verbot für Kinder wirkungslos sei. Bühne frei für «Keine Talkshow  Eingesperrt mit Jan Fleischhauer», das 0,40 Millionen Zuschauer verbuchte. Bei den jungen Menschen wurden 0,10 Millionen ermittelt, der Marktanteil wurde auf 11,1 Prozent taxiert.

In den vergangenen Wochen fuhr die Hebammen-Seriemittelmäßige Werte ein. Die Serie mit Judith Hoersch, Eva Mattes und Raban Bieling handelte diese Woche von einem Klostergeheimnis. Das Buch von Marlena Schwedler und Carolin Otto mit dem Titel Klosterbaby sicherte dem ZDF 4,24 Millionen Fernsehzuschauer, was zu einem Marktanteil von 19,7 Prozent führte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,31 Millionen ermittelt, das brachte 7,8 Prozent. Die Werte sind so gut, weil Das Erste statt Fiction auf Live-Sport setzte.Daserreichte im Anschluss 2,77 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 13,6 Prozent. Die halbstündigen Nachrichten verbuchten 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei 5,3 Prozent. Beiwurde das Thema Welt im Öl-Schock  unterschätzt die Regierung die Krise? besprochen, das 1,72 Millionen Zuschauer verfolgten. Die Gäste Reza Pahlavi (iranischer Oppositionsführer), Thorsten Frei (Kanzleramtschef), Felix Banaszak (Grünen-Vorsitzender), die Ökonomen Isabella M. Weber und Moritz Schularick sowie die Journalistin Helene Bubrowski sorgten für 10,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,19 Millionen auf dem Zettel, der Marktanteil wurde auf 5,3 Prozent taxiert.Nach Hamburg folgten Ministerpräsidentin des Saarlands Anke Rehlinger, Tagesspiegel-Journalist Daniel Friedrich Sturm, AfD-Politikerin Gerrit Huy und Correctiv-Autor Marcel Bensmann, dennhatte geladen. Die Show erreichte in dieser Woche 1,51 Millionen Fernsehzuschauer, das führte zu einem Marktanteil von 16,9 Prozent. Unter den 14- bis 49-Jährigen waren 0,23 Millionen dabei, sodass ein Marktanteil von 12,6 Prozent erreicht wurde. Influencer Levi Penell meint, dass ein Social-Media-Verbot für Kinder wirkungslos sei. Bühne frei für, das 0,40 Millionen Zuschauer verbuchte. Bei den jungen Menschen wurden 0,10 Millionen ermittelt, der Marktanteil wurde auf 11,1 Prozent taxiert.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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