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«Berlin direkt» pausiert: ZDF zeigt «Pilgerglück in der Toskana» an Pfingsten

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Anstelle des Politmagazins begleitet eine Dokumentation zwei Schwestern auf ihrem Pilgerweg durch Italien und erzählt von Sinnsuche, Auszeit und Selbstfindung.

Am Pfingstsonntag setzt das ZDF sein Politmagazin «Berlin direkt» aus und zeigt stattdessen die Dokumentation «Pilgerglück in der Toskana». Der Film von Barbara Lueg läuft am 24. Mai 2026 um 19:10 Uhr und steht zeitgleich auch in der Mediathek zum Abruf bereit, wo er bis zum 23. Mai 2031 verfügbar sein wird. Die Kamera führte Thorsten Eifler.

Im Zentrum der Produktion steht ein Trend, der längst über religiöse Motive hinausgeht: Pilgern boomt, insbesondere bei jüngeren Menschen. Für viele ist es eine Möglichkeit, Abstand vom Alltag zu gewinnen, Krisen zu verarbeiten oder einen persönlichen Neustart zu wagen. Die spirituelle Reise wird dabei zunehmend zu einer modernen Form der Selbstreflexion  zwischen Naturerlebnis und Sinnsuche.

Die Dokumentation begleitet die beiden Schwestern Diana (30) und Susanna (32) aus München auf ihrem Weg von Florenz nach Assisi. Ihre Route führt über den Franziskusweg durch die sanften Hügel der Toskana, durch Umbrien und entlang der eindrucksvollen Landschaft des Apennins. Über mehr als 250 Kilometer und zahlreiche Höhenmeter hinweg erleben sie eine Reise, die körperliche Anstrengung mit emotionaler Auseinandersetzung verbindet.

Der Franziskusweg gilt als anspruchsvolle und vergleichsweise ruhige Alternative zum überlaufenen Jakobsweg. Auch für Diana und Susanna steht weniger die religiöse Dimension im Vordergrund als vielmehr die persönliche Entwicklung. Während ihrer Wanderung reflektieren sie ihr Leben, sprechen über Zweifel, Wünsche und Zukunftsfragen  von Liebe und Beruf bis hin zur eigenen Rolle in einer komplexen Welt.

Kurz-URL: qmde.de/171117
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