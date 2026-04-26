Disney+ kooperiert mit Lenny Pearce für neue Kinderformate

Disney+ hat einen neuen Musik- und Entwicklungsdeal mit Lenny Pearce geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung neuer animierter Inhalte, die auf den sogenannten Toddler Techno-Remixen basieren und speziell für ein junges Publikum konzipiert sind.
Die geplanten Formate sollen bekannte Marken aus dem Disney-Junior-Universum aufgreifen und musikalisch neu interpretieren. Dazu zählen unter anderem Serien wie «Mickey Mouse Clubhouse» oder «Marvels Spidey and His Amazing Friends», die bereits Teil des bestehenden Vorschulangebots auf Disney+ sind. Die neuen Inhalte sollen das Portfolio ergänzen und den Fokus stärker auf Musik als Zugang zu Geschichten legen.
Parallel dazu bringt die Disney Music Group ein neues Album von Pearce heraus. Disney Jr. Music: Lenny Pearce Toddler Techno erscheint am 15. Mai 2026 und enthält Remix-Versionen bekannter Songs aus Disney-Junior-Produktionen. Die erste Single, eine neue Version des «Mickey Mouse Clubhouse»-Themes, wird bereits am 24. April veröffentlicht wurde.
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