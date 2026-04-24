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«Die Realitystar Academy» bleibt ein Totalausfall

Fabian Riedner von 24. April 2026, 08:23 Uhr

Im Vorfeld erreichte «Germanys Next Topmodel» wieder ein für ProSieben verhältnismäßig gutes Publikum, vor allem weil man sich von Fußball unbeeindruckt zeigte.

Bei «Germanys Next Topmodel» stand in dieser Woche ein Unterwasser-Shooting auf dem Programm, hierfür wurde Fotograf Russell James geladen. Außerdem folgte ein Flying-Trapeze-Walk in zehn Metern Höhe. Die Unterhaltungsshow aus Los Angeles war neben Heidi Klum auch mit Thomas Hayo besetzt. Die neue Folge erreichte 1,22 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 6,0 Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,57 Millionen, was zu 14,4 Prozent führte. Angesichts vom DFB-Pokal im Gegenprogramm, ein sehr gutes Ergebnis.



Vor acht Tagen startete «Die Realitystar Academy» mit Désirée



Das Boulevardmagazin «taff.» verzeichnete auf dem 17.00-Uhr-Slot 0,18 Millionen Fernsehzuschauer, die Sendung verbuchte 2,2 Prozent. Mit 0,05 Millionen aus der Zielgruppe wurden 5,6 Prozent erzielt. «:newstime» informierte 0,21 Millionen Zuschauer, mit 0,11 Millionen aus dem werberelevanten Umfeld fuhr man 9,0 Prozent ein. Für «Die Simpsons» interessierten sich 0,26 und 0,25 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bei den jungen Erwachsenen lagen bei 12,2 und 8,8 Prozent. Zwischen 19.05 und 20.15 Uhr sahen 0,46 Millionen Menschen «Galileo». Das Magazin hatte das Thema Deutschlands stärkste Frauen packen, womit man 6,9 Prozent holte.

Beistand in dieser Woche ein Unterwasser-Shooting auf dem Programm, hierfür wurde Fotograf Russell James geladen. Außerdem folgte ein Flying-Trapeze-Walk in zehn Metern Höhe. Die Unterhaltungsshow aus Los Angeles war neben Heidi Klum auch mit Thomas Hayo besetzt. Die neue Folge erreichte 1,22 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 6,0 Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,57 Millionen, was zu 14,4 Prozent führte. Angesichts vom DFB-Pokal im Gegenprogramm, ein sehr gutes Ergebnis.Vor acht Tagen startetemit Désirée Nick und ihrem Assistenten Luigi Gigi Birofio mit schwachen Werten. Doch auch in dieser Woche kam die erste Folge nur auf 0,27 Millionen Fernsehzuschauer und 2,1 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,10 Millionen gemessen, das führte zu 3,9 Prozent. Die zweite Episode verbuchte 0,13 Millionen Zuschauer, was zu 1,9 Prozent führte. Die Geschichten aus dem Herrenhaus Schloss Neetzow im Landkreis Vorpommern-Greifswald sahen 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährige, das brachte 3,5 Prozent.Das Boulevardmagazinverzeichnete auf dem 17.00-Uhr-Slot 0,18 Millionen Fernsehzuschauer, die Sendung verbuchte 2,2 Prozent. Mit 0,05 Millionen aus der Zielgruppe wurden 5,6 Prozent erzielt.informierte 0,21 Millionen Zuschauer, mit 0,11 Millionen aus dem werberelevanten Umfeld fuhr man 9,0 Prozent ein. Fürinteressierten sich 0,26 und 0,25 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bei den jungen Erwachsenen lagen bei 12,2 und 8,8 Prozent. Zwischen 19.05 und 20.15 Uhr sahen 0,46 Millionen Menschen. Das Magazin hatte das Thema Deutschlands stärkste Frauen packen, womit man 6,9 Prozent holte.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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