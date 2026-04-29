Primetime-Check

Dienstag, 28. April 2025

Fabian Riedner von 29. April 2026, 08:29 Uhr

Wie erfolgreich war «Report Mainz» mit der Jubiläumssendung? Punktete Jochen Breyer beim ZDF mit dem Adel?

Beim Ersten waren zunächst «Die Notärztin» (2,70 Millionen) und «In aller Freundschaft» (3,13 Millionen) zu sehen, sodass die Sendungen auf 12,9 und 15,8 Prozent kamen. Unter den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,9 und 9,1 Prozent eingefahren. Das 60-jährige Jubiläum von «Report Mainz» verbuchte 2,18 Millionen Zuschauer, der Marktanteil fiel auf 12,4 Prozent. Die «Tagesthemen» sahen 2,04 Millionen, das brachte 14,5 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 8,4 und 11,9 Prozent generiert.



Das ZDF startete mit «Die geheime Welt des Adels», was sich 2,21 Millionen Menschen ansahen. Mit «frontal» wurden 1,37 Millionen verbucht, der Marktanteil fiel von 10,6 auf 6,9 Prozent. Unter den jungen Leuten erreichten die Sendungen 6,2 und 5,4 Prozent. Das «heute journal» sicherte sich 2,66 Millionen Zuschauer und generierte 14,9 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 10,9 Prozent erreicht.



Eine 225-minütige Ausgabe von «Deutschland sucht den Superstar» brachte 1,30 Millionen Menschen zu RTL, die Fernsehstation verbuchte 0,22 Millionen Umworbene. Bei den jungen Menschen wurden schlechte 7,9 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei VOX sahen 1,16 Millionen Zuschauer «Sing meinen Song  Das Tauschkonzert», das auf 12,0 Prozent bei den Umworbenen kam. Es wurden 0,41 Millionen eingefahren. «Die Unheilig-Story» kam danach auf 0,64 Millionen und 7,4 Prozent bei den jungen Leuten.



«Hunting Party» startete bei Sat.1 mit 0,88 und 0,87 Millionen, die neue NBC-Serie holte bei den Umworbenen 6,3 und 7,0 Prozent. Mit «FBI» fuhr der Sender aus Unterföhring noch 0,66 Millionen und 6,5 Prozent ein. «TV total» brachte ProSieben 0,88 Millionen, das führte zu 9,2 Prozent bei den Umworbenen. «Experte für alles» sicherte sich noch 0,33 Millionen Zuschauer, damit wurden maue 5,2 Prozent Marktanteil erzielt. Zwei «Most Wanted»-Folgen sahen 0,13 und 0,07 Millionen, bei den Umworbenen standen 3,4 und 2,8 Prozent auf dem Papier. Mit «The Race» holte ProSieben 0,7 Prozent.



RTLZWEI verbuchte mit «Armes Deutschland  Stempeln oder abrackern?» und «Armes Deutschland  Deine Kinder» immerhin 0,67 und 0,45 Millionen, bei den Werberelevanten wurden fabelhafte 7,5 und 8,8 Prozent erreicht. Kabel Eins wiederholte «Bad Teacher» mit Cameron Diaz, der Film aus dem Jahr 2011 sicherte sich 0,40 Millionen und generierte 5,7 Prozent bei den jungen Menschen. Mit «Das Schwergewicht» blieben 0,23 Millionen dran, der Film mit Kevin James holte 3,6 Prozent bei den Umworbenen. Beim Ersten waren zunächst(2,70 Millionen) und(3,13 Millionen) zu sehen, sodass die Sendungen auf 12,9 und 15,8 Prozent kamen. Unter den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,9 und 9,1 Prozent eingefahren. Das 60-jährige Jubiläum vonverbuchte 2,18 Millionen Zuschauer, der Marktanteil fiel auf 12,4 Prozent. Diesahen 2,04 Millionen, das brachte 14,5 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 8,4 und 11,9 Prozent generiert.Das ZDF startete mit, was sich 2,21 Millionen Menschen ansahen. Mitwurden 1,37 Millionen verbucht, der Marktanteil fiel von 10,6 auf 6,9 Prozent. Unter den jungen Leuten erreichten die Sendungen 6,2 und 5,4 Prozent. Dassicherte sich 2,66 Millionen Zuschauer und generierte 14,9 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 10,9 Prozent erreicht.Eine 225-minütige Ausgabe vonbrachte 1,30 Millionen Menschen zu RTL, die Fernsehstation verbuchte 0,22 Millionen Umworbene. Bei den jungen Menschen wurden schlechte 7,9 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei VOX sahen 1,16 Millionen Zuschauer, das auf 12,0 Prozent bei den Umworbenen kam. Es wurden 0,41 Millionen eingefahren.kam danach auf 0,64 Millionen und 7,4 Prozent bei den jungen Leuten.startete bei Sat.1 mit 0,88 und 0,87 Millionen, die neue NBC-Serie holte bei den Umworbenen 6,3 und 7,0 Prozent. Mitfuhr der Sender aus Unterföhring noch 0,66 Millionen und 6,5 Prozent ein.brachte ProSieben 0,88 Millionen, das führte zu 9,2 Prozent bei den Umworbenen.sicherte sich noch 0,33 Millionen Zuschauer, damit wurden maue 5,2 Prozent Marktanteil erzielt. Zwei-Folgen sahen 0,13 und 0,07 Millionen, bei den Umworbenen standen 3,4 und 2,8 Prozent auf dem Papier. Mitholte ProSieben 0,7 Prozent.RTLZWEI verbuchte mitundimmerhin 0,67 und 0,45 Millionen, bei den Werberelevanten wurden fabelhafte 7,5 und 8,8 Prozent erreicht. Kabel Eins wiederholtemit Cameron Diaz, der Film aus dem Jahr 2011 sicherte sich 0,40 Millionen und generierte 5,7 Prozent bei den jungen Menschen. Mitblieben 0,23 Millionen dran, der Film mit Kevin James holte 3,6 Prozent bei den Umworbenen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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