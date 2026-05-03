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«Barrabrava»: Zweite Staffel startet im Mai bei Prime Video

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Die argentinische Drama-Serie kehrt mit neuen Machtkämpfen und familiären Konflikten zurück.

Der Streamingdienst Prime Video hat den Starttermin für die zweite Staffel von «Barrabrava» bekannt gegeben. Die neuen Episoden werden ab dem 22. Mai 2026 weltweit in mehr als 240 Ländern und Territorien veröffentlicht.

Die Serie erzählt die Geschichte der Brüder El Polaco und César, die tief in die Strukturen einer sogenannten Barra Brava  einer organisierten Fangruppe eines Fußballklubs  eingebunden sind. In den neuen Folgen steigt El Polaco, gespielt von Matías Mayer, an die Spitze der Gruppe auf, was zu einem erbitterten Konflikt mit seinem Bruder César führt, dargestellt von Gastón Pauls.

Auch abseits des zentralen Konflikts setzt «Barrabrava» auf eine Mischung aus Drama und gesellschaftlicher Beobachtung. Themen wie Macht, Loyalität, Familie und Gewalt prägen die Handlung und zeigen die Schattenseiten der Fußballkultur. Die Serie versteht sich dabei bewusst als Geschichte, die über den Sport hinausgeht. Zum weiteren Ensemble zählen unter anderem Gustavo Garzón, Liz Solari, Pablo Alarcón, Mónica Gonzaga sowie Cande Molfese. Hinter der Kamera verantwortet Jesús Braceras die Serie als Regisseur, Autor und Executive Producer, unterstützt von Co-Regisseur Gabriel Nicoli.



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