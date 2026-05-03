«60 Day Hustle»: Fremantle-Tochter bringt Business-Format nach Singapur

International

Die Reality-Wettbewerbsshow soll erstmals außerhalb der USA international adaptiert werden.

Die Produktionsfirma Beach House Pictures, ein Tochterunternehmen von Fremantle, hat eine Partnerschaft mit dem US-Studio Sonic Gods Studios geschlossen, um das Formatinternational auszubauen. Geplant ist eine neue Version der Show in Singapur  die erste große Expansion des Formats außerhalb der Vereinigten Staaten. Als Gastgeberin wurde Kelly Mi Li verpflichtet, die unter anderem durch die Netflix-Realityserie «Bling Empire» bekannt wurde. Sie soll ihre Erfahrung als Unternehmerin und Medienpersönlichkeit in das Format einbringen.«60 Day Hustle» wurde von Michelle Delamor und Chris Hayman entwickelt und folgt jungen Unternehmern, die innerhalb von 60 Tagen ein Geschäft aufbauen und skalieren müssen. Die Show kombiniert klassische Wettbewerbselemente mit realen wirtschaftlichen Herausforderungen und positioniert sich damit zwischen Entertainment und Business-Format. Die bisherigen Staffeln liefen in den USA beim Streamingdienst Prime Video und konnten dort erste Erfolge verbuchen. Mit der neuen Version in Singapur soll das Konzept nun auf den asiatischen Markt übertragen werden, wobei lokale Gründer im Fokus stehen. Die Verantwortlichen sehen in dem Format großes internationales Potenzial. Weitere Adaptionen in zusätzlichen Märkten sind bereits in Planung. Die Produktion der Singapur-Ausgabe übernehmen unter anderem Jocelyn Little und Donovan Chan, während Delamor, Hayman sowie Adam Horner und Kelly Mi Li als Executive Producer fungieren.Wir haben «60 Day Hustle» von Anfang an mit Blick auf globale Skalierbarkeit entwickelt. Das Format ist so konzipiert, dass es sich an verschiedene Märkte anpassen lässt, ohne dabei die Intensität und Authentizität zu verlieren, die es auszeichnen. Singapur ist ein logischer nächster Schritt, mit einem starken unternehmerischen Ökosystem und einer neuen Generation von Gründern, die bereit sind, sich auf der globalen Bühne zu präsentieren, sagte Adam Horner, Produktionsleiter bei Sonic Gods Studios.Angesichts der Erfolgsbilanz von Beach House Pictures bei der Produktion herausragender globaler Serien und hochwertiger Reality-Formate hätten wir keinen besseren Partner finden können, um «60 Day Hustle» nach Asien zu bringen, sagte Chris Hayman, Mitbegründer von Sonic Gods Studios. Genau so haben wir uns die Entwicklung der Franchise immer vorgestellt: als globale Plattform für Unternehmertum, Kultur und Storytelling.Michelle Delamor, Mitbegründerin von Sonic Gods Studios, fügte hinzu: In jeder Stadt der Welt gibt es Gründer in der Frühphase, die daran arbeiten, ihren Traum zu verwirklichen. «60 Day Hustle» ist nicht nur als Accelerator konzipiert, um echtes Wachstum voranzutreiben, sondern auch als Plattform, um das unglaubliche Talent aus verschiedenen Ländern und Kulturen zu fördern und zu feiern. Die Show nach Singapur zu bringen, ist ein spannender Schritt hin zum Aufbau einer wahrhaft globalen Bühne für die nächste Generation von Unternehmern.