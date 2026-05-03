Fronleichnam im Ersten: Gottesdienst aus Oberkirch am Vormittag

Am Donnerstag, den 4. Juni 2026, zeigt Das Erste ab 10:00 Uhr einen katholischen Gottesdienst zu Fronleichnam. Die Übertragung kommt aus der Pfarrkirche St. Cyriak im badischen Oberkirch und wird vom Südwestrundfunk verantwortet. Anlass sind unter anderem die baden-württembergischen Heimattage, die in diesem Jahr in der Stadt stattfinden.
Der Gottesdienst steht unter dem Leitgedanken Eucharistie Vorgeschmack ewiger Heimat und wird von Gemeindepfarrer Ralf Dickerhof zelebriert. Musikalisch begleiten ein Projektchor aus Kirchenchören der Region sowie Trompeter Nico Amann von der Stadtkapelle Oberkirch die Feier. Traditionell gestaltet die Landjugend vor Ort zudem einen großen Blumenteppich, der eng mit den Fronleichnamsbräuchen verbunden ist.
Die Live-Übertragung richtet sich vor allem an Regionen, in denen Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag ist. Da dies nicht bundesweit der Fall ist, setzt Das Erste im Anschluss wieder auf das reguläre Tagesprogramm. So folgen danach Wiederholungen der Quizsendung «Wer weiß denn sowas?», die unabhängig vom Feiertag ausgestrahlt werden.
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