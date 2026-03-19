Drehstart für neuen Scorsese-Film «What Happens at Night»

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Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence übernehmen die Hauptrollen im neuen Apple-Originalfilm.

Martin Scorsese hat mit den Dreharbeiten zu seinem neuen Filmbegonnen. Das Projekt entsteht derzeit in Tschechien und markiert die nächste Zusammenarbeit des Regisseurs mit Apple Original Films. In den Hauptrollen sind die Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence zu sehen, die zugleich auch als Produzenten fungieren.Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Peter Cameron und erzählt die Geschichte eines amerikanischen Ehepaars, das in eine abgelegene, verschneite Stadt in Europa reist, um ein Baby zu adoptieren. Vor dieser ruhigen Ausgangssituation entfaltet sich ein atmosphärisch dichter Stoff, der typisch für Scorseses erzählerischen Stil sein dürfte.Neben DiCaprio und Lawrence gehören auch Patricia Clarkson, Mads Mikkelsen, Jared Harris und Welker White zur Besetzung. Produziert wird der Film von Apple Studios in Zusammenarbeit mit STUDIOCANAL, wobei Scorsese über seine Produktionsfirma Sikelia Productions beteiligt ist. Weitere Produzenten sind unter anderem Daniel Lupi sowie Jennifer Davisson für Appian Way. Für Scorsese und DiCaprio ist «What Happens at Night» die nächste Kooperation nach dem vielfach ausgezeichneten «Killers of the Flower Moon». Auch Jennifer Lawrence setzt ihre Zusammenarbeit mit Apple fort, nachdem sie bereits an mehreren Projekten des Unternehmens beteiligt war.