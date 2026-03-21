Raabs jüngstes Quiz hat Potential

Öfter mal etwas Neues: RTL schickte am Abend «Wer weiß wie wann was war? Die Show der Generationen» mit Stefan Raab und Co-Moderatorin Barbara Schöneberger ins Rennen. Die Produktion aus dem Hause Raab Entertainment ist eine eigenständige Neuentwicklung und konnte bereits zum Auftakt sowohl im Feuilleton als auch beim Publikum punkten.
In der knapp dreistündigen Show traten drei Generationen gegeneinander an. Am Ende setzten sich die 40- bis 59-Jährigen durch, vertreten von den Prominenten Frank Rosin und Özcan Coşar. Auch das Studiopublikum war eingebunden: Die 100 Zuschauer im Block erhielten für jede richtige Antwort jeweils 600 Euro.
Im begleitenden Podcast diskutierten Mario Thunert und Fabian Riedner das Spielprinzip und fanden nicht nur lobende Worte. Vor allem Riedner äußerte Kritik: Dass jede Generation ausschließlich ihre eigenen Fragen beantwortet, nehme dem Format einen Teil seines Reizes. Ein direkter Vergleich der Generationen über identische Fragen hinweg wäre deutlich spannender gewesen. Mit 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kann RTL dennoch zufrieden sein. Besonders erfreulich: Auch im Anschluss funktionierte das Line-up, denn zwei Wiederholungen von «Take Me Out» hielten das Niveau stabil.
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