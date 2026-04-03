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Warum «Der Hundeprofi» dominiert und viele Ideen scheitern

Fabian Riedner von 03. April 2026, 12:23 Uhr

Der Samstag um 19.15 Uhr ist für VOX seit Jahren ein schwieriger, aber zugleich entlarvender Sendeplatz. Die Quoten zeigen unmissverständlich, welche Formate funktionieren  und welche trotz mehrerer Versuche keine Chance haben.

Der Blick auf den VOX-Samstagvorabend offenbart ein erstaunlich klares Bild: Kaum ein anderer Slot ist so stark von einzelnen Formaten abhängig und gleichzeitig so anfällig für Fehlversuche. Zwischen 2021 und 2026 schwankten die Marktanteile um 19.15 Uhr massiv, meist zwischen 3,0 und 7,5 Prozent in der Zielgruppe, bei Gesamtreichweiten von etwa 0,7 bis 1,8 Millionen Zuschauern. Diese enorme Spannbreite zeigt, wie entscheidend die richtige Formatwahl ist. Während werktags selbst durchschnittliche Programme bei



In diesem Umfeld hat sich über die Jahre eine klare Konstante herausgebildet: «Der Hundeprofi» ist das mit Abstand erfolgreichste Format auf diesem Sendeplatz. Die Sendung erreichte regelmäßig Marktanteile zwischen 5,5 und 7,5 Prozent, in einzelnen Phasen sogar Werte von bis zu 8,0 Prozent. Auch die Reichweiten lagen häufig zwischen 1,3 und 1,8 Millionen Zuschauern und damit deutlich über dem Slot-Durchschnitt. Noch bemerkenswerter ist die Stabilität dieser Werte, denn während andere Formate teilweise innerhalb weniger Wochen um 1,0 bis 2,0 Prozentpunkte einbrechen, hält sich «Der Hundeprofi» über längere Zeiträume konstant im Bereich von über 6,0 Prozent. Auch der Ableger «Der Hundeprofi  Rütters Team» konnte sich etablieren und erzielte meist Werte zwischen 5,0 und 6,5 Prozent bei Reichweiten von etwa 1,1 bis 1,5 Millionen Zuschauern. Damit bleibt auch dieses Format klar über dem Durchschnitt des Slots, wenn auch etwas hinter dem Original. Der Grund für diesen Erfolg liegt in der Struktur: Die Sendungen bieten eine einfache, sofort verständliche Dramaturgie aus Problem, Analyse und Lösung. Gleichzeitig sorgt die Figur Martin Rütter für eine starke Wiedererkennbarkeit und Vertrauen beim Publikum. Gerade am Samstag, wenn viele Zuschauer nur nebenbei fernsehen, ist diese Klarheit entscheidend.



Hinter den Hundeformaten folgt eine zweite Kategorie von Sendungen, die ebenfalls auf Tiere setzen, aber deutlich geringere Reichweiten erzielen. «Die Pferdeprofis» ist hier das prominenteste Beispiel. Die Sendung erreichte meist Marktanteile zwischen 4,0 und 5,5 Prozent und bewegte sich bei den Zuschauerzahlen im Bereich von 0,9 bis 1,3 Millionen. Damit liegt das Format solide über vielen anderen Versuchen, bleibt aber klar hinter den Hundeformaten zurück. Der Unterschied lässt sich auch hier klar erklären: Pferde sind für viele Zuschauer weniger alltagsnah als Hunde. Während nahezu jeder eine Beziehung zu Hunden herstellen kann, ist das Thema Pferd bereits deutlich spezieller und spricht eine kleinere Zielgruppe an. Entsprechend fehlen die Ausreißer nach oben, die «Der Hundeprofi» regelmäßig erzielt. Dennoch zeigt «Die Pferdeprofis», dass Tierformate grundsätzlich funktionieren, solange eine gewisse Nähe zum Alltag erhalten bleibt.



Auch andere Doku- und Reality-Ansätze hatten es schwer, sich dauerhaft zu etablieren. Verschiedene neu entwickelte Formate starteten oft mit Marktanteilen zwischen 4,0 und 4,5 Prozent, fielen jedoch innerhalb weniger Wochen auf 3,0 bis 3,5 Prozent zurück. In Einzelfällen wurden sogar Werte von unter 3,0 Prozent gemessen. Parallel dazu sank die Reichweite häufig von anfänglich rund 1,2 Millionen Zuschauern auf unter 1,0 Million. Diese Entwicklung zeigt ein klares Muster: Ohne bekannte Marke oder starke Identifikationsfigur fehlt die Bindung, und das Publikum schaltet schnell ab. Besonders problematisch sind dabei Formate, die erst erklärt werden müssen oder ein komplexes Konzept verfolgen. Der Samstagvorabend ist kein Ort für Experimente, sondern verlangt nach sofort verständlichen Inhalten.



Besonders interessant ist die Frage nach der sogenannten Tierfarbe, also welche Art von Tierformat am besten funktioniert. Die Daten liefern hier ein eindeutiges Ergebnis: Hunde sind klar führend. Formate mit Hundethemen erreichen im Schnitt 1,0 bis 2,0 Prozentpunkte mehr Marktanteil als andere Tierformate. «Der Hundeprofi» liegt regelmäßig bei über 6,0 Prozent, während «Die Pferdeprofis» meist zwischen 4,0 und 5,5 Prozent bleiben. Andere Tierformate oder Konzepte ohne klaren Haustierbezug fallen häufig auf Werte zwischen 3,0 und 4,0 Prozent zurück. Der Abstand zwischen den erfolgreichsten und den schwächsten Tierformaten beträgt damit teilweise bis zu 3,0 Prozentpunkte  ein erheblicher Unterschied in einem ohnehin engen Markt.



Was hingegen gar nicht funktioniert, lässt sich ebenfalls klar benennen. Formate ohne emotionale Geschichte, ohne klare Struktur oder ohne bekannte Gesichter fallen regelmäßig unter 3,5 Prozent Marktanteil. In schwachen Fällen werden sogar nur 2,5 bis 3,0 Prozent erreicht. Auch Wiederholungen sind problematisch: Während sie werktags teilweise noch 4,5 bis 5,5 Prozent erzielen, brechen sie am Samstagvorabend oft auf unter 3,0 Prozent ein. Das zeigt, wie wichtig frische Inhalte in diesem Slot sind. Ebenso kritisch sind Formate, die volle Aufmerksamkeit verlangen. Der Samstagvorabend ist mit der «Sportschau» im Ersten hart umkämpft.



Vor diesem Hintergrund erscheinen die zahlreichen Absetzungen der vergangenen Jahre als logisch und nachvollziehbar. Formate, die dauerhaft unter 4,0 Prozent Marktanteil liegen, haben kaum eine Perspektive. Besonders kritisch wird es unterhalb von 3,5 Prozent. Die Daten zeigen, dass viele gescheiterte Formate bereits nach wenigen Wochen deutliche Verluste verzeichneten, oft in der Größenordnung von 0,5 bis 1,0 Prozentpunkten Marktanteil und 200.000 bis 400.000 Zuschauern. In solchen Fällen ist ein Austausch des Formats die einzige sinnvolle Konsequenz.



Ergänzend lohnt sich der Blick auf Formate wie «Die schlauesten Tiere der Welt», «Tierbabys» und «Wenn keiner guckt  Das geheime Leben der Katzen», die den Tiertrend zwar grundsätzlich aufgreifen, aber deutlich zeigen, wie fein die Unterschiede innerhalb des Genres sind. «Die schlauesten Tiere der Welt» bewegte sich meist im Bereich von etwa 3,5 bis 4,5 Prozent Marktanteil bei rund 0,9 bis 1,2 Millionen Zuschauern und blieb damit klar hinter klassischen Hundeformaten zurück. Das Konzept ist stärker clipbasiert und weniger erzählerisch, wodurch die emotionale Bindung fehlt. Ähnlich verhält es sich bei «Tierbabys», das zwar mit niedlichen Bildern punktet, aber meist nur 3,0 bis 4,0 Prozent erzielt und häufig unter 1,0 Million Zuschauer bleibt. Hier zeigt sich, dass reine Cute Content-Ansätze ohne klare Dramaturgie nicht ausreichen, um dauerhaft Publikum zu binden. Besonders interessant ist «Wenn keiner guckt  Das geheime Leben der Katzen»: Trotz eines grundsätzlich attraktiven Themas lagen die Werte oft nur bei 3,0 bis 3,8 Prozent Marktanteil und damit deutlich unter vergleichbaren Hundeformaten. Die Reichweiten bewegten sich meist zwischen 0,8 und 1,0 Millionen Zuschauern. Der Grund liegt auch hier in der Struktur: Katzen bieten weniger Entwicklung und Konfliktlösung als Hunde, was die erzählerische Spannung reduziert. Insgesamt bestätigen diese Beispiele die zentrale Erkenntnis des Slots: Tierformate funktionieren  aber nur dann wirklich stark, wenn sie eine klare Geschichte erzählen, eine Identifikationsfigur bieten und auf maximal alltagsnahe Themen setzen.



Am Ende ergibt sich ein klares Gesamtbild: Der Samstagvorabend bei VOX folgt festen Regeln. Erfolgreich sind Formate, die emotional, leicht verständlich und nah am Alltag der Zuschauer sind. «Der Hundeprofi» und «Der Hundeprofi  Rütters Team» erfüllen diese Anforderungen perfekt und dominieren den Slot mit Marktanteilen von bis zu 7,5 Prozent. «Die Pferdeprofis» liefern solide Werte im Bereich von 4,0 bis 5,5 Prozent, während Coaching- und Dokuformate meist unter 4,0 Prozent bleiben und damit keine langfristige Chance haben. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg liegt oft bei nur 1,5 bis 2,5 Prozentpunkten  entscheidet aber über die Zukunft eines Formats. Für VOX bedeutet das einen engen Handlungsspielraum: Innovation ist möglich, aber riskant. Die Zahlen lassen keinen Zweifel daran, was funktioniert  und sie zeigen ebenso klar, was nicht. Der Blick auf den VOX-Samstagvorabend offenbart ein erstaunlich klares Bild: Kaum ein anderer Slot ist so stark von einzelnen Formaten abhängig und gleichzeitig so anfällig für Fehlversuche. Zwischen 2021 und 2026 schwankten die Marktanteile um 19.15 Uhr massiv, meist zwischen 3,0 und 7,5 Prozent in der Zielgruppe, bei Gesamtreichweiten von etwa 0,7 bis 1,8 Millionen Zuschauern. Diese enorme Spannbreite zeigt, wie entscheidend die richtige Formatwahl ist. Während werktags selbst durchschnittliche Programme bei VOX oft noch 5,5 bis 7,0 Prozent Marktanteil erreichen, fällt der Samstagvorabend regelmäßig auf Werte zwischen 3,5 und 5,0 Prozent zurück  es sei denn, ein Format trifft exakt den Geschmack des Publikums. Genau diese Volatilität macht den Slot zu einem Prüfstand für Programmstrategien, bei dem sich sehr schnell zeigt, ob ein Konzept trägt oder nicht.In diesem Umfeld hat sich über die Jahre eine klare Konstante herausgebildet:ist das mit Abstand erfolgreichste Format auf diesem Sendeplatz. Die Sendung erreichte regelmäßig Marktanteile zwischen 5,5 und 7,5 Prozent, in einzelnen Phasen sogar Werte von bis zu 8,0 Prozent. Auch die Reichweiten lagen häufig zwischen 1,3 und 1,8 Millionen Zuschauern und damit deutlich über dem Slot-Durchschnitt. Noch bemerkenswerter ist die Stabilität dieser Werte, denn während andere Formate teilweise innerhalb weniger Wochen um 1,0 bis 2,0 Prozentpunkte einbrechen, hält sich «Der Hundeprofi» über längere Zeiträume konstant im Bereich von über 6,0 Prozent. Auch der Ablegerkonnte sich etablieren und erzielte meist Werte zwischen 5,0 und 6,5 Prozent bei Reichweiten von etwa 1,1 bis 1,5 Millionen Zuschauern. Damit bleibt auch dieses Format klar über dem Durchschnitt des Slots, wenn auch etwas hinter dem Original. Der Grund für diesen Erfolg liegt in der Struktur: Die Sendungen bieten eine einfache, sofort verständliche Dramaturgie aus Problem, Analyse und Lösung. Gleichzeitig sorgt die Figur Martin Rütter für eine starke Wiedererkennbarkeit und Vertrauen beim Publikum. Gerade am Samstag, wenn viele Zuschauer nur nebenbei fernsehen, ist diese Klarheit entscheidend.Hinter den Hundeformaten folgt eine zweite Kategorie von Sendungen, die ebenfalls auf Tiere setzen, aber deutlich geringere Reichweiten erzielen.ist hier das prominenteste Beispiel. Die Sendung erreichte meist Marktanteile zwischen 4,0 und 5,5 Prozent und bewegte sich bei den Zuschauerzahlen im Bereich von 0,9 bis 1,3 Millionen. Damit liegt das Format solide über vielen anderen Versuchen, bleibt aber klar hinter den Hundeformaten zurück. Der Unterschied lässt sich auch hier klar erklären: Pferde sind für viele Zuschauer weniger alltagsnah als Hunde. Während nahezu jeder eine Beziehung zu Hunden herstellen kann, ist das Thema Pferd bereits deutlich spezieller und spricht eine kleinere Zielgruppe an. Entsprechend fehlen die Ausreißer nach oben, die «Der Hundeprofi» regelmäßig erzielt. Dennoch zeigt «Die Pferdeprofis», dass Tierformate grundsätzlich funktionieren, solange eine gewisse Nähe zum Alltag erhalten bleibt.Auch andere Doku- und Reality-Ansätze hatten es schwer, sich dauerhaft zu etablieren. Verschiedene neu entwickelte Formate starteten oft mit Marktanteilen zwischen 4,0 und 4,5 Prozent, fielen jedoch innerhalb weniger Wochen auf 3,0 bis 3,5 Prozent zurück. In Einzelfällen wurden sogar Werte von unter 3,0 Prozent gemessen. Parallel dazu sank die Reichweite häufig von anfänglich rund 1,2 Millionen Zuschauern auf unter 1,0 Million. Diese Entwicklung zeigt ein klares Muster: Ohne bekannte Marke oder starke Identifikationsfigur fehlt die Bindung, und das Publikum schaltet schnell ab. Besonders problematisch sind dabei Formate, die erst erklärt werden müssen oder ein komplexes Konzept verfolgen. Der Samstagvorabend ist kein Ort für Experimente, sondern verlangt nach sofort verständlichen Inhalten.Besonders interessant ist die Frage nach der sogenannten Tierfarbe, also welche Art von Tierformat am besten funktioniert. Die Daten liefern hier ein eindeutiges Ergebnis: Hunde sind klar führend. Formate mit Hundethemen erreichen im Schnitt 1,0 bis 2,0 Prozentpunkte mehr Marktanteil als andere Tierformate. «Der Hundeprofi» liegt regelmäßig bei über 6,0 Prozent, während «Die Pferdeprofis» meist zwischen 4,0 und 5,5 Prozent bleiben. Andere Tierformate oder Konzepte ohne klaren Haustierbezug fallen häufig auf Werte zwischen 3,0 und 4,0 Prozent zurück. Der Abstand zwischen den erfolgreichsten und den schwächsten Tierformaten beträgt damit teilweise bis zu 3,0 Prozentpunkte  ein erheblicher Unterschied in einem ohnehin engen Markt.Was hingegen gar nicht funktioniert, lässt sich ebenfalls klar benennen. Formate ohne emotionale Geschichte, ohne klare Struktur oder ohne bekannte Gesichter fallen regelmäßig unter 3,5 Prozent Marktanteil. In schwachen Fällen werden sogar nur 2,5 bis 3,0 Prozent erreicht. Auch Wiederholungen sind problematisch: Während sie werktags teilweise noch 4,5 bis 5,5 Prozent erzielen, brechen sie am Samstagvorabend oft auf unter 3,0 Prozent ein. Das zeigt, wie wichtig frische Inhalte in diesem Slot sind. Ebenso kritisch sind Formate, die volle Aufmerksamkeit verlangen. Der Samstagvorabend ist mit der «Sportschau» im Ersten hart umkämpft.Vor diesem Hintergrund erscheinen die zahlreichen Absetzungen der vergangenen Jahre als logisch und nachvollziehbar. Formate, die dauerhaft unter 4,0 Prozent Marktanteil liegen, haben kaum eine Perspektive. Besonders kritisch wird es unterhalb von 3,5 Prozent. Die Daten zeigen, dass viele gescheiterte Formate bereits nach wenigen Wochen deutliche Verluste verzeichneten, oft in der Größenordnung von 0,5 bis 1,0 Prozentpunkten Marktanteil und 200.000 bis 400.000 Zuschauern. In solchen Fällen ist ein Austausch des Formats die einzige sinnvolle Konsequenz. VOX hat hier konsequent reagiert und sich immer wieder auf die wenigen funktionierenden Konzepte zurückgezogen.Ergänzend lohnt sich der Blick auf Formate wie «Die schlauesten Tiere der Welt», «Tierbabys» und «Wenn keiner guckt  Das geheime Leben der Katzen», die den Tiertrend zwar grundsätzlich aufgreifen, aber deutlich zeigen, wie fein die Unterschiede innerhalb des Genres sind. «Die schlauesten Tiere der Welt» bewegte sich meist im Bereich von etwa 3,5 bis 4,5 Prozent Marktanteil bei rund 0,9 bis 1,2 Millionen Zuschauern und blieb damit klar hinter klassischen Hundeformaten zurück. Das Konzept ist stärker clipbasiert und weniger erzählerisch, wodurch die emotionale Bindung fehlt. Ähnlich verhält es sich bei «Tierbabys», das zwar mit niedlichen Bildern punktet, aber meist nur 3,0 bis 4,0 Prozent erzielt und häufig unter 1,0 Million Zuschauer bleibt. Hier zeigt sich, dass reine Cute Content-Ansätze ohne klare Dramaturgie nicht ausreichen, um dauerhaft Publikum zu binden. Besonders interessant ist «Wenn keiner guckt  Das geheime Leben der Katzen»: Trotz eines grundsätzlich attraktiven Themas lagen die Werte oft nur bei 3,0 bis 3,8 Prozent Marktanteil und damit deutlich unter vergleichbaren Hundeformaten. Die Reichweiten bewegten sich meist zwischen 0,8 und 1,0 Millionen Zuschauern. Der Grund liegt auch hier in der Struktur: Katzen bieten weniger Entwicklung und Konfliktlösung als Hunde, was die erzählerische Spannung reduziert. Insgesamt bestätigen diese Beispiele die zentrale Erkenntnis des Slots: Tierformate funktionieren  aber nur dann wirklich stark, wenn sie eine klare Geschichte erzählen, eine Identifikationsfigur bieten und auf maximal alltagsnahe Themen setzen.Am Ende ergibt sich ein klares Gesamtbild: Der Samstagvorabend bei VOX folgt festen Regeln. Erfolgreich sind Formate, die emotional, leicht verständlich und nah am Alltag der Zuschauer sind. «Der Hundeprofi» und «Der Hundeprofi  Rütters Team» erfüllen diese Anforderungen perfekt und dominieren den Slot mit Marktanteilen von bis zu 7,5 Prozent. «Die Pferdeprofis» liefern solide Werte im Bereich von 4,0 bis 5,5 Prozent, während Coaching- und Dokuformate meist unter 4,0 Prozent bleiben und damit keine langfristige Chance haben. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg liegt oft bei nur 1,5 bis 2,5 Prozentpunkten  entscheidet aber über die Zukunft eines Formats. Für VOX bedeutet das einen engen Handlungsspielraum: Innovation ist möglich, aber riskant. Die Zahlen lassen keinen Zweifel daran, was funktioniert  und sie zeigen ebenso klar, was nicht.

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