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WM 2026: ARD und ZDF vermarkten erstmals Werbung in Trinkpausen

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Die neuen Cooling Breaks bei der Fußball-WM eröffnen zusätzliche Werbeflächen im Live-Spiel.

Erstmals bei einer Fußball-Weltmeisterschaft werden sogenannte Trinkpausen gezielt für Werbung genutzt. Das Erste und das ZDF planen, während der neu eingeführten Cooling Breaks bei der WM 2026 exklusive Werbeblöcke zu platzieren. Möglich macht dies eine entsprechende Regelung der FIFA, die die kurzen Unterbrechungen im Spielverlauf eingeführt hat. Diese Pausen werden beispielsweise auch bei einem Freitagabend zwischen Ägypten und Iran, das im milden Seattle ausgetragen wird.

Konkret sollen die Spiele jeweils um die 20. sowie die 65. Minute für rund drei Minuten unterbrochen werden, damit sich die Spieler erfrischen können. In diesen Zeitfenstern bieten die Sender exklusive Werbeblöcke im Vollbild an, die laut ZDF etwa 90 Sekunden umfassen. Für Werbekunden sind diese Plätze besonders attraktiv, da sie ohne Konkurrenz innerhalb des Blocks ausgespielt werden.

Das ZDF Werbefernsehen nennt dabei konkrete Preise: Bei Partien ohne deutsche Beteiligung sind Buchungen bereits ab rund 1.200 Euro pro Sekunde möglich. Zusätzlich zu klassischen Spots werden auch Sonderwerbeformen angeboten, die gezielt auf maximale Aufmerksamkeit während der Live-Übertragung setzen.

Auch Das Erste integriert die neuen Werbemöglichkeiten in seine Vermarktung. Neben bekannten Formaten wie Countdown-Splits vor Spielbeginn oder dem Golden Spot direkt vor Anpfiff wird erstmals ein Spot im Cooling Break angeboten. Damit erschließen die öffentlich-rechtlichen Sender eine bislang ungenutzte Werbefläche im laufenden Spiel  und reagieren zugleich auf die steigende wirtschaftliche Bedeutung großer Sportevents.

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