«STATIONEN  Warum noch katholisch?»: BR blickt auf Glauben

TV-News

Einen Tag vor Beginn des Katholikentags widmet sich das BR Fernsehen der Rolle der Kirche in der heutigen Gesellschaft.

Am Mittwoch, 13. Mai, um 19.00 Uhr zeigt das BR Fernsehen die Ausgabemit dem Thema Warum noch katholisch?, die als thematische Einstimmung auf den Deutscher Katholikentag in Würzburg dient. Moderatorin Irene Esmann geht dabei der Frage nach, warum sich Menschen trotz Kritik weiterhin bewusst zur katholischen Kirche bekennen.Die Sendung porträtiert unterschiedliche Lebensrealitäten: Eine Familie, die Gäste des Katholikentags beherbergt, junge Erwachsene, die sich taufen lassen, sowie eine Theologiestudentin, die sich mit den Herausforderungen innerhalb der Kirche auseinandersetzt. Damit zeigt «STATIONEN», dass Glaube für viele Menschen auch heute noch eine aktive und persönliche Entscheidung ist.Neben diesen individuellen Geschichten greift die Sendung auch grundlegende gesellschaftliche Fragen auf. Welche Bedeutung hat die Kirche noch? Wie gehen Gläubige mit Zweifeln und Kritik um? Und welche Rolle spielen christliche Werte im Alltag? Dabei wird deutlich, dass sich viele Menschen nicht nur spirituell, sondern auch politisch und gesellschaftlich engagieren.