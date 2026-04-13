KiKA zeigt Animationsfilm «Benjamin Bat» Ende Mai

Ab dem 24. Mai ist der Animationsfilm «Benjamin Bat» sowohl online auf kika.de und in der KiKA-App als auch im TV um 13:25 Uhr zu sehen. Die Produktion richtet sich vor allem an Grundschulkinder und setzt auf eine Mischung aus Unterhaltung und pädagogischem Anspruch. Produziert wurde «Benjamin Bat» von The Storytellers Film & TV und Zeilt Productions in Koproduktion mit Avrotros. Die Redaktion liegt beim ZDF.
Im Mittelpunkt steht eine ungewöhnliche Fledermaus: Benjamin hat Angst vor der Dunkelheit und liebt es zu singen Eigenschaften, die ihn von seinen Artgenossen unterscheiden. Als seine Familie nach einem traumatischen Erlebnis allen Vögeln misstraut, stellt er diese Überzeugung infrage und begibt sich auf eigene Entdeckungsreise.
Dabei trifft er auf das Vogelmädchen Sherida, mit dem er eine Freundschaft entwickelt. Gemeinsam erkunden sie einen Vogelpark und lernen neue Gefährten kennen. Doch Benjamin muss sich nicht nur gegen Vorurteile behaupten, sondern auch den Mut finden, zu sich selbst zu stehen etwa bei einem Gesangswettbewerb, der eigentlich Vögeln vorbehalten ist.
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