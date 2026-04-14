Quotennews

«Rex»-Comeback schnüffelt an der Zweistelligkeit - bleibt aber einstellig

Mario Thunert von 14. April 2026, 08:36 Uhr

Der Bällchensender legte den 90er-Krimi neu auf  doch wie groß fiel der Aufschlag aus?



Schon seit einiger Zeit stand fest, dass «Kommissar Rex» bringen wird. Gestern war es dann soweit: Die Wahl des Revival-Auftakts ist auf Montag, den 13. April 2026, um 20.15 Uhr gefallen - sechs Folgen werden dort auf diesem Slot gezeigt, die ab dem jeweiligen Zeitpunkt auch bei



Zugeschaltet haben gestern insgesamt 1,59 Millionen Menschen, die der Erstausstrahlung einen für Sat.1 klar überdurchschnittlichen Marktanteil von passablen 7,0 Prozent bescherten. Damit konnte man folglich recht zufrieden sein, wenngleich sicherlich auch mehr möglich gewesen wäre - «Der letzte Bulle» holte bei seiner Rückkehr auf selbigem Slot teils über zwei Millionen. In der jüngeren Zuschauergruppe schnitt das Rex-Comeback ebenfalls passabel, aber nicht bahnbrechend ab: Hier standen ordentliche 9,9 Prozent durch 0,40 Millionen zu Papier, die aber eben etwas enttäuschend einstellig verblieben - vielleicht wird man sich einen etwas größeren Aufschlag erhofft haben. Direkt im Anschluss zeigte Sat.1 nochmal die allererste Folge der Ursprungs-Reihe mit Moretti aus 1994. Sie hielt d'accord gehende 8,4 Prozent und 7,4 Prozent (gesamt) bei Reichweiten von 0,20 und 0,91 Millionen.



Farblos unterwegs war wiederum «Die Landarztpraxis» nur zu schwächlichen 4,2 Prozent (0,10 Millionen) aus der Zielgruppe - wenigstens war man nicht ganz so schwach wie des Öfteren mit um die zwei Prozent unterwegs. Am Gesamtmarkt waren dürftige 3,3 Prozent wegen 0,59 Millionen anwesend. Bei der «SAT.1 :newstime» waren bescheidene Erhöhungen drin - 5,4 und 3,5 Prozent (gesamt) wurden mobilsiert durch 0,17 und 0,72 Millionen. Schon seit einiger Zeit stand fest, dass Sat.1 eine Neuauflage seiner 90er-Kult-Seriebringen wird. Gestern war es dann soweit: Die Wahl des Revival-Auftakts ist auf Montag, den 13. April 2026, um 20.15 Uhr gefallen - sechs Folgen werden dort auf diesem Slot gezeigt, die ab dem jeweiligen Zeitpunkt auch bei Joyn gestreamt werden können. Doch wie viele waren denn nun Neugierig auf Maximilian Brückner als Nachfolger von Tobias Moretti und Gedeon Burkhard?Zugeschaltet haben gestern insgesamt 1,59 Millionen Menschen, die der Erstausstrahlung einen für Sat.1 klar überdurchschnittlichen Marktanteil von passablen 7,0 Prozent bescherten. Damit konnte man folglich recht zufrieden sein, wenngleich sicherlich auch mehr möglich gewesen wäre - «Der letzte Bulle» holte bei seiner Rückkehr auf selbigem Slot teils über zwei Millionen. In der jüngeren Zuschauergruppe schnitt das Rex-Comeback ebenfalls passabel, aber nicht bahnbrechend ab: Hier standen ordentliche 9,9 Prozent durch 0,40 Millionen zu Papier, die aber eben etwas enttäuschend einstellig verblieben - vielleicht wird man sich einen etwas größeren Aufschlag erhofft haben. Direkt im Anschluss zeigte Sat.1 nochmal die allererste Folge der Ursprungs-Reihe mit Moretti aus 1994. Sie hielt d'accord gehende 8,4 Prozent und 7,4 Prozent (gesamt) bei Reichweiten von 0,20 und 0,91 Millionen.Farblos unterwegs war wiederum Sat.1 am Vorabend. Dort führtenur zu schwächlichen 4,2 Prozent (0,10 Millionen) aus der Zielgruppe - wenigstens war man nicht ganz so schwach wie des Öfteren mit um die zwei Prozent unterwegs. Am Gesamtmarkt waren dürftige 3,3 Prozent wegen 0,59 Millionen anwesend. Bei derwaren bescheidene Erhöhungen drin - 5,4 und 3,5 Prozent (gesamt) wurden mobilsiert durch 0,17 und 0,72 Millionen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel