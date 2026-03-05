Disney+ zeigt Disney-Songs erstmals in Gebärdensprache

Kino-News

Zum National Deaf History Month präsentiert der Streamingdienst drei neu animierte Musiksequenzen aus bekannten Animationsfilmen.

Disney+ erweitert sein Angebot um ein besonderes Animationsprojekt:feiert am 27. April Premiere. Für das Format wurden drei bekannte Songs aus Filmen der Walt Disney Animation Studios neu interpretiert und vollständig in amerikanischer Gebärdensprache (ASL) animiert. Zu sehen sind The Next Right Thing aus «Frozen 2», We Dont Talk About Bruno aus «Encanto» sowie Beyond aus «Moana 2».Regie führte der erfahrene Disney-Animator Hyrum Osmond, der gemeinsam mit den Produzentinnen Heather Blodget und Christina Chen an dem Projekt arbeitete. Unterstützt wurde das Team vom Tony-prämierten Deaf West Theatre aus Los Angeles. Unter Leitung von Artistic Director DJ Kurs entwickelten mehrere Performer und Choreografen eine visuelle Interpretation der Liedtexte, bei der Emotionen und Bedeutungen in Gebärdensprache übersetzt wurden, statt die Texte wortwörtlich zu übertragen.Für die Produktion entstanden größtenteils neue Animationen. Mehr als 20 Animatorinnen und Animatoren arbeiteten mit speziell erstellten Referenzen für Gebärdensprache, um die Bewegungen möglichst authentisch darzustellen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Behind-the-Scenes-Dokumentation, die Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen Disney Animation und der Deaf-Community gibt. Osmond erklärt: In den meisten Fällen haben wir komplett neue Animationen erstellt. Wir mussten viele Anpassungen innerhalb der Animation vornehmen, um der ursprünglichen Absicht treu zu bleiben.Osmond, dessen Vater taub ist, nennt zwei wichtige Gründe für die Durchführung dieses Projekts. Erstens ist Gebärdensprache eine der schönsten Formen der Kommunikation auf der Erde. Wenn es jemals ein Medium gab, um Gebärdensprache zu präsentieren, dann war es die Animation. Der andere wichtige Grund für dieses Projekt ist, eine Verbindung zur Gehörlosen-Community herzustellen. Als ich aufwuchs, habe ich nie Gebärdensprache gelernt, und das hat mich daran gehindert, eine echte Verbindung zu meinem Vater aufzubauen. Die Neuinterpretation der Musicalnummern von Disney Animation hilft, Barrieren abzubauen und ermöglicht es uns, auf besondere Weise mit unserem gehörlosen Publikum in Kontakt zu treten. Ich bin dankbar, dass das Studio die Schaffung von etwas so Wirkungsvollem unterstützt hat.Als Hyrum mit der Idee einer möglichen Zusammenarbeit auf mich zukam, bei der ASL in die Disney-Geschichten integriert werden sollte, haben wir sofort zugesagt, sagt Kurs. Disney-Geschichten sind die universelle Sprache der Kindheit. Die Möglichkeit, unsere Sprache in diese Welt zu bringen, war eine historische Chance, ein globales Publikum zu erreichen. Die Arbeit an diesem Projekt war sehr emotional. Wir kennen und lieben das künstlerische Medium der Disney-Animationsfilme schon so lange. Hier hat sich die Kunstform an uns angepasst. Ich hoffe, dass dies gehörlose Kinder inspiriert und ihnen neue Möglichkeiten eröffnet und dass es in Zukunft zu weiteren Chancen führt.