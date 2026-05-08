UFA setzt «Strandkinder» mit zweiter Staffel fort

Vermischtes

Die Real-Life-Doku aus Warnemünde kehrt Mitte Mai mit neuen Folgen auf YouTube zurück.

Die von der UFA Show & Factual produzierte YouTube-Serieerhält eine zweite Staffel. Ab dem 10. Mai veröffentlicht das Produktionsteam immer sonntags eine neue Folge auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Formats. Auch in den neuen Episoden begleitet die Reihe Menschen, die am Strand von Warnemünde leben und arbeiten. «Strandkinder» ist eine Eigenentwicklung von UFA Show & Factual in Zusammenarbeit mit A19.me.Nach Angaben der Produzenten verlief die erste Staffel äußerst erfolgreich. Auf YouTube erreichte die Reihe rund 250.000 Aufrufe und 8.900 Stunden Wiedergabezeit. Noch größer fiel die Resonanz auf Instagram aus, wo Clips aus der Serie insgesamt mehr als acht Millionen Views generierten. Besonders erfolgreich war ein Video von Strandbudenbetreiber Uli, das viral ging und allein 7,6 Millionen Abrufe erzielte.Inhaltlich bleibt sich «Strandkinder» auch in Staffel zwei treu. Die Serie erzählt erneut von den Menschen hinter dem touristischen Alltag an der Ostsee und setzt auf spontane, emotionale und persönliche Geschichten. Wieder mit dabei sind unter anderem die Clique rund um die WAL Bar, Jetboard-Verleiher Erik, der einen weiteren Weltrekordversuch plant, die Influencer Kimi und Ronny sowie Strandkorbvermieter Uli.