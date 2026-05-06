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CNN-Gründer Ted Turner ist tot

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Mit Ted Turner ist einer der großen Medienunternehmer des 20. Jahrhunderts gestorben. Der CNN-Gründer wurde 87 Jahre alt.

Der frühere Medien-Mogul Ted Turner ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Turner hatte im September 2018 bekannt gegeben, dass er an Lewy-Körper-Demenz litt, einer Hirnerkrankung, die das Gedächtnis und andere kognitive Funktionen beeinträchtigt. Der Man of the Year (Time Magazine) hinterlässt seine fünf Kinder und seine Ex-Frau Jane Fonda. Die zehnjährige Ehe wurde 2001 geschieden. Turner galt als einer der wichtigsten Wegbereiter des modernen Kabelfernsehens und baute über Jahrzehnte ein Medienimperium auf, das Sender wie CNN, TBS, TNT und Cartoon Network hervorbrachte.

Geboren wurde Turner am 19. November 1938 in Cincinnati. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er Anfang der sechziger Jahre dessen Werbefirma Turner Advertising Company. Ende der sechziger Jahre begann er, in Radio- und Fernsehsender zu investieren. 1970 kaufte er den kleinen Fernsehsender WJRJ in Atlanta, den er später in WTCG umbenannte. Daraus entstand schließlich WTBS, eine der ersten sogenannten Superstations, die per Satellit in Kabelnetze in den gesamten USA eingespeist wurde. Mit alten Serien, Filmen, Cartoons und Sportübertragungen machte Turner den Sender national bekannt. 1976 kaufte er die Baseballmannschaft Atlanta Braves, später folgten die Atlanta Hawks aus der NBA. Beide Teams nutzte Turner gezielt, um sein Fernsehangebot attraktiver zu machen und die Reichweite seiner Sender auszubauen.

1980 gründete Turner schließlich den Nachrichtensender CNN. Der Cable News Network war der erste Fernsehsender, der rund um die Uhr Nachrichten ausstrahlte. Anfangs wurde das Projekt von vielen Beobachtern belächelt, entwickelte sich jedoch zu einem weltweiten Erfolg und prägte die moderne Nachrichtenberichterstattung nachhaltig. Besonders während des Golfkriegs Anfang der neunziger Jahre wurde CNN zu einer globalen Medienmarke.

In den folgenden Jahren baute Turner sein Unternehmen weiter aus. 1988 startete er TNT, wenig später folgte Turner Classic Movies. Durch den Kauf umfangreicher Film- und Cartoon-Rechte entstand zudem die Grundlage für Cartoon Network. Turner verfügte dadurch über große Teile der klassischen MGM-, Hanna-Barbera- und Warner-Archivbestände. Auch im Wrestling hinterließ Turner Spuren. 1988 kaufte er Jim Crockett Promotions und machte daraus World Championship Wrestling, kurz WCW. Die Liga wurde in den neunziger Jahren zur größten Konkurrenz der WWF beziehungsweise späteren WWE.

1996 fusionierte Turner Broadcasting mit Time Warner. Turner blieb zunächst Vizechef des Konzerns, verlor jedoch nach der späteren AOL-Time-Warner-Fusion zunehmend an Einfluss. Der Börsenabsturz nach dem Zusammenschluss kostete ihn Milliarden. Neben seiner Medienkarriere engagierte sich Turner stark philanthropisch. Er spendete eine Milliarde Dollar an die Vereinten Nationen und gründete gemeinsam mit dem ehemaligen US-Senator Sam Nunn die Nuclear Threat Initiative zur Bekämpfung nuklearer Bedrohungen. Zudem setzte er sich intensiv für Umwelt- und Artenschutzprojekte ein.

Kurz-URL: qmde.de/171485
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