HBO Max zeigt «Braunschlag 1986» ab Juli in Deutschland

Die schwarzhumorige Comedyserie «Braunschlag 1986» startet am 16. Juli bei HBO Max. Der Streamingdienst veröffentlicht die fünf neuen Episoden im wöchentlichen Rhythmus. Parallel dazu wird auch die komplette erste Staffel von «Braunschlag» erstmals bei HBO Max in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein verfügbar gemacht. Bereits am 10. Juni feiert die Fortsetzung ihre Deutschlandpremiere beim Seriencamp in Köln, wo die ersten beiden Episoden in Anwesenheit von Autor, Regisseur und Produzent David Schalko gezeigt werden.
Fast 15 Jahre nach der ursprünglichen Serie führt Schalko die Geschichte des fiktiven Ortes im Waldviertel fort. Nachdem einst eine angebliche Marienerscheinung tausende Besucher nach Braunschlag lockte und ein Atomunfall schließlich zur Evakuierung des Gebiets führte, kehren die Bewohner nun zurück. Bürgermeister Gerri Tschach und Discobesitzer Richard Pfeisinger, erneut gespielt von Robert Palfrader und Nicholas Ofczarek, wollen dem Ort neues Leben einhauchen. Ihre Lösung: In Braunschlag gilt per Verordnung wieder das Jahr 1986. Nostalgie und Digital Detox sollen die Menschen zurückbringen.
Neben Palfrader und Ofczarek stehen erneut zahlreiche bekannte Gesichter vor der Kamera, darunter Maria Hofstätter, Nina Proll, Simon Schwarz, Stefanie Reinsperger, Thomas Stipsits und Manuel Rubey. Produziert wurde die Serie von der österreichischen Superfilm Filmproduktions GmbH. David Schalko übernahm erneut Drehbuch und Regie.
David Schalko, Regisseur & Autor: Ich freue mich wirklich sehr, dass «Braunschlag 1986» auf HBO Max eine so ideale Heimat in Deutschland gefunden hat. Es gibt kaum einen Streamer, mit dem man sich als Serienmacher lieber assoziieren lassen würde. Insofern wünsche ich unserem Projekt im besten Sinne gute Reise.
John Lueftner, Produzent Superfilm: Seit ich Fernsehen mache hoffe ich, mal etwas auf HBO Flughöhe hinzukriegen. Braunschlag jetzt im Programm von HBO in Deutschland - besser gehts ehrlich gesagt nicht!
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