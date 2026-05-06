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Lebenszeichen von «Most Wanted» und «The Race»

Fabian Riedner von 06. Mai 2026, 08:27 Uhr

Die zwei neuen Reality-Formate sendeten in den vergangenen Wochen mit zum Teil wirklich schlechten Reichweiten und Marktanteilen. Am Dienstag änderte sich das Bild.

Wie jeden Dienstag ging «TV total» um 20.15 Uhr auf Sendung. 0,98 Millionen Menschen ab drei Jahren sind nicht mehr die besten Reichweiten, dennoch liegt Sebastian Pufpaff mit 4,7 Prozent weit über dem Senderschnitt. Auch bei den jungen Zusehenden macht die Show aus dem Hause Brainpool mit 0,43 Millionen und 12,2 Prozent eine gute Figur. Bereits bei «Experte für Alles» baut



Das Joyn-Format «Most Wanted» folgt seit Wochen und lässt die Einschaltquoten in den Keller fallen. In der vorletzten Folge ist Jeannie Wagner auf der Flucht, die Hunter sind ihr dicht auf den Fersen. Schade nur, dass das im linearen Fernsehen  das für den gesamten Konzern die Rechnungen zahlt  nicht funktioniert. Doch im Mai wendete sich das Blatt: 0,26 Millionen Menschen schalteten ein, damit fuhr man 2,2 Prozent ein. In der Zielgruppe konnte man sich mit 0,16 Millionen und 7,3 Prozent freuen.



Zwischen 23.30 und 00.50 Uhr lief «Most Wanted» mit dem Staffelfinale nicht besser. Zwar hat man Max Schradin, Joey Kelly und Otto Bulletproof im Line-up, es wurden 0,17 Millionen und mittelmäßige 2,5 Prozent eingefahren. Die Ausbeute ist mit 0,10 Millionen aus der Zielgruppe und 6,8 Prozent war okay. Das bis 02.00 Uhr gesendete «The Race» mit JP und Essow enttäuschte holte 0,11 Millionen Zusehenden und 3,1 Prozent, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden 0,05 Millionen und 6,2 Prozent eingefahren. In der kommenden Woche startet mit «The Hunt» das nächste Reality-Format.

Wie jeden Dienstag gingum 20.15 Uhr auf Sendung. 0,98 Millionen Menschen ab drei Jahren sind nicht mehr die besten Reichweiten, dennoch liegt Sebastian Pufpaff mit 4,7 Prozent weit über dem Senderschnitt. Auch bei den jungen Zusehenden macht die Show aus dem Hause Brainpool mit 0,43 Millionen und 12,2 Prozent eine gute Figur. Bereits beibaut ProSieben ab, denn die jüngste Ausgabe versammelte nur noch 0,56 Millionen Zuschauer und 3,0 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,30 Millionen und 9,2 Prozent eingefahren.Das Joyn-Formatfolgt seit Wochen und lässt die Einschaltquoten in den Keller fallen. In der vorletzten Folge ist Jeannie Wagner auf der Flucht, die Hunter sind ihr dicht auf den Fersen. Schade nur, dass das im linearen Fernsehen  das für den gesamten Konzern die Rechnungen zahlt  nicht funktioniert. Doch im Mai wendete sich das Blatt: 0,26 Millionen Menschen schalteten ein, damit fuhr man 2,2 Prozent ein. In der Zielgruppe konnte man sich mit 0,16 Millionen und 7,3 Prozent freuen.Zwischen 23.30 und 00.50 Uhr liefmit dem Staffelfinale nicht besser. Zwar hat man Max Schradin, Joey Kelly und Otto Bulletproof im Line-up, es wurden 0,17 Millionen und mittelmäßige 2,5 Prozent eingefahren. Die Ausbeute ist mit 0,10 Millionen aus der Zielgruppe und 6,8 Prozent war okay. Das bis 02.00 Uhr gesendetemit JP und Essow enttäuschte holte 0,11 Millionen Zusehenden und 3,1 Prozent, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden 0,05 Millionen und 6,2 Prozent eingefahren. In der kommenden Woche startet mit «The Hunt» das nächste Reality-Format.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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