Neue «Galileo»-Reihe: ProSieben begleitet Elitepolizei-Anwärter

Das ProSieben-Wissensmagazin «Galileo» zeigt ab kommendem Montag die Wochenserie «Real Rookies USK». Die Infotainment-Sendung begleitet Anwärterinnen und Anwärter auf ihrem Weg zum Elitepolizisten - vom ersten Ausbildungstag beim Dachauer Nachwuchszug über den Einsatz bei der Münchener Sicherheitskonferenz bis hin zur Ehrung der Absolventinnen und Absolventen. Zu sehen ist die Wochenserie ab dem 11. Mai, immer montags um 19:05 Uhr auf ProSieben. Vorab kann die Produktion in alternativer Splittung in drei 30-minütigen Folgen vorab bei Joyn gestreamt werden.
Insgesamt vier Anwärter Lukas (23), Andi (21), Alex (24) und Junior (19) stehen im Fokus der Reportage - von der Aufnahmeprüfung über sportliche Grenzerfahrungen und intensives Training bis zum ersten Einsatz: Die Serie zeigt nicht nur die Vorbereitung, sondern auch Momente, in denen die Rookies realisieren, dass nicht jede Situation aus dem Lehrbuch stammt - sondern dass Umsicht wichtig wird.
Mit Blick auf die Quoten könnte «Galileo» zusätzliche Impulse durchaus gut gebrauchen. Zwar konnte man sich von der absoluten Talsohle, die im Schlepptau des Megaflops «Cooking Academy» entstanden war, inzwischen wieder etwas berappeln, allerdings liegt man meistens noch immer klar in der Einstelligkeit bei Werten um sieben Prozent in der Zielgruppe. Vereinzelte Amplituden gen neun und zehn Prozent wären sicherlich wieder häufiger wünschenswert - ob diese Bewegung unter anderem mit der neuen Polizei-Reihe initiiert werden kann, wird sich zeigen müssen.
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