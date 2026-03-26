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Wurde die Rückkehr in die «Herbstresidenz» zum Erfolg?

Mario Thunert von 26. März 2026, 08:37 Uhr

Tim Mälzer und André Dietz wollten wissen, wie es weitergeht - doch wie viele Zuschauer?

Ein Jahr nach dem Ende ihres Projekts «Herbstresidenz» wollten Tim Mälzer und André Dietz wissen wie es nach ihrem Einsatz weitergegangen ist und wie es den Teilnehmenden geht.



Für die Rückkehr sah es tatsächlich ziemlich schön aus für VOX-Verhältnisse: Mit 0,34 Millionen jungen Zuschauenden bei vorzeigbaren 8,0 lag man ein Stück über dem Senderschnitt - ein netter Erfolg für VOX. Passabel fiel das Interesse unterdessen insgesamt aus, wo ebenfalls überdurchschnittliche Zahlen aufkamen. Genauer gesagt waren es 1,10 Millionen zu 5,1 Prozent - damit riss man immerhin die Millionen-Marke, was für den Kanal heutzutage auch schon keine Selbstverständlichkeit mehr ist.



Folgend holte die Wiederholung des Films «Weil wir Champions sind» nur noch 0,10 Millionen zu dünnen 4,5 Prozent bzw. 0,34 Millionen gesamt (schmale 3,0 Prozent). Eine frische Folge von «Das perfekte Dinner» verpasste am Vorabend übrigens nur knapp einen zweistelligen Anteil: Dennoch gute 9,8 Zielgruppen-Prozent (0,27 Millionen) ließen sich um 19.00 Uhr erheben. Insgesamt sahen übrigens 0,82 Millionen zu unauffälligen 4,2 Prozent zu. Ein Jahr nach dem Ende ihres Projektswollten Tim Mälzer und André Dietz wissen wie es nach ihrem Einsatz weitergegangen ist und wie es den Teilnehmenden geht. VOX begab sich auf Reisen quer durch Deutschland, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Der Fall war dies am gestrigen Mittwoch, 25. März um 20.15 Uhr. Die Frage war nur, wie viele Interessenten neugierig auf die Entwicklungen waren.Für die Rückkehr sah es tatsächlich ziemlich schön aus für VOX-Verhältnisse: Mit 0,34 Millionen jungen Zuschauenden bei vorzeigbaren 8,0 lag man ein Stück über dem Senderschnitt - ein netter Erfolg für VOX. Passabel fiel das Interesse unterdessen insgesamt aus, wo ebenfalls überdurchschnittliche Zahlen aufkamen. Genauer gesagt waren es 1,10 Millionen zu 5,1 Prozent - damit riss man immerhin die Millionen-Marke, was für den Kanal heutzutage auch schon keine Selbstverständlichkeit mehr ist.Folgend holte die Wiederholung des Filmsnur noch 0,10 Millionen zu dünnen 4,5 Prozent bzw. 0,34 Millionen gesamt (schmale 3,0 Prozent). Eine frische Folge vonverpasste am Vorabend übrigens nur knapp einen zweistelligen Anteil: Dennoch gute 9,8 Zielgruppen-Prozent (0,27 Millionen) ließen sich um 19.00 Uhr erheben. Insgesamt sahen übrigens 0,82 Millionen zu unauffälligen 4,2 Prozent zu.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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