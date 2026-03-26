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20 Prozent für «Germany's Next Topmodel»: Umstyling-Folge schießt hoch

Mario Thunert von 26. März 2026, 08:30 Uhr

Für ProSieben galt es, sich in der Primetime vor Konkurrent RTL zu halten.

Inzwischen verharrt die neue Staffel von «Germany's Next Topmodel» zumindest mittwochs ziemlich im Mittelmaß es setzte für



Tatsächlich lief die gestrige Folge deutlich über dem Niveau der Vorwochen: Konkret beliefen sich die Resultate auf ganz tolle 20,3 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen 0,84 Millionen zuschalteten - merkliche Steigerungen, Zielgruppensieg und der bisherige Staffelrekord. Gleichzeitig konturiert diese Performance aber auch die Schwäche der bisherigen Staffel - wenn die Leute wollen, schalten sie «GNTM» ein, und zwar auch linear. Die bisherigen Abläufe haben zuvor folglich nicht so stark verfangen wie nun, was die Verantwortlichen vielleicht über die dramaturgische Ausrichtung zum Nachdenken bringen wird. Beim Gesamtpublikum sahen die Sendung ebenfalls etwas gestiegene 1,48 Millionen und solide 7,0 Prozent.



Im Anschluss liefen wieder «Dr. Rick & Dr. Nick». Eingebrochen sind sie trotz deutlich optimiertem Vorlauf erneut auf ganz schwache 4,6 Prozent in der Zielgruppe und 2,7 Prozent gesamt. Die Reichweiten beliefen sich auf sehr schmale 0,11 Millionen (Zielgruppe) und 0,34 Millionen gesamt. Hier wurde einmal mehr untermauert: Die Beauty-Dokusoap ist kein Erfolgsrezept.



Die Models waren selbstredend vor allen anderen in der Zielgruppe und damit auch noch klar vor Schwestersender «Das große Backen» zu sehen war. Hier war diese Woche in Anbetracht weiter gestiegener 7,3 Prozent durch 0,29 Millionen zumindest ein wenig Erholung drin - vorher steckte man in kritischeren Zonen von drei bis fünf Prozent fest. Insgesamt wurden 1,30 Millionen zu ordentlichen 6,6 Prozent für die Back-Sendung erhoben. In überraschend vernünftiger Verfassung war «TopTen! Der Geschmacks-Countdown» danach. Das Ranking kletterte sogar auf solide 8,4 Prozent durch 0,16 Millionen Zielgruppen-Leute. Bei der Gesamtzuschauerschaft waren es immerhin noch mittelmäßige 0,56 Millionen zu 5,7 Prozent. Inzwischen verharrt die neue Staffel vonzumindest mittwochs ziemlich im Mittelmaß es setzte für ProSieben noch überdurchschnittliche, für «GNTM»-Verhältnisse allerdings verhaltene Werte zwischen elf und zwölf Prozent. Zu beachten ist, dass die Folgen recht stark noch von Nachgewichtungen profitieren, die die Resultate auf schon standesgemäßere 15-17 Prozent hochsetzen. Wie liefs denn gestern, am Mittwoch, den 25. März, mit der berüchtigten Umstyling-Ausgabe?Tatsächlich lief die gestrige Folge deutlich über dem Niveau der Vorwochen: Konkret beliefen sich die Resultate auf ganz tolle 20,3 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen 0,84 Millionen zuschalteten - merkliche Steigerungen, Zielgruppensieg und der bisherige Staffelrekord. Gleichzeitig konturiert diese Performance aber auch die Schwäche der bisherigen Staffel - wenn die Leute wollen, schalten sie «GNTM» ein, und zwar auch linear. Die bisherigen Abläufe haben zuvor folglich nicht so stark verfangen wie nun, was die Verantwortlichen vielleicht über die dramaturgische Ausrichtung zum Nachdenken bringen wird. Beim Gesamtpublikum sahen die Sendung ebenfalls etwas gestiegene 1,48 Millionen und solide 7,0 Prozent.Im Anschluss liefen wieder. Eingebrochen sind sie trotz deutlich optimiertem Vorlauf erneut auf ganz schwache 4,6 Prozent in der Zielgruppe und 2,7 Prozent gesamt. Die Reichweiten beliefen sich auf sehr schmale 0,11 Millionen (Zielgruppe) und 0,34 Millionen gesamt. Hier wurde einmal mehr untermauert: Die Beauty-Dokusoap ist kein Erfolgsrezept.Die Models waren selbstredend vor allen anderen in der Zielgruppe und damit auch noch klar vor Schwestersender Sat.1 , wozu sehen war. Hier war diese Woche in Anbetracht weiter gestiegener 7,3 Prozent durch 0,29 Millionen zumindest ein wenig Erholung drin - vorher steckte man in kritischeren Zonen von drei bis fünf Prozent fest. Insgesamt wurden 1,30 Millionen zu ordentlichen 6,6 Prozent für die Back-Sendung erhoben. In überraschend vernünftiger Verfassung wardanach. Das Ranking kletterte sogar auf solide 8,4 Prozent durch 0,16 Millionen Zielgruppen-Leute. Bei der Gesamtzuschauerschaft waren es immerhin noch mittelmäßige 0,56 Millionen zu 5,7 Prozent.

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