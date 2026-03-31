Christopher Schier: Krieg kennt keine Sieger

Interview

Mit «Sternstunde der Mörder» bringt Christopher Schier einen vielschichtigen Stoff zwischen Krimi und politischer Parabel auf den Bildschirm. Im Interview spricht der Regisseur über moralische Grauzonen, historische Verantwortung und die beklemmende Aktualität seiner Geschichte.

Genau diese Mischung. Und auch die Vielschichtigkeit der Figuren. «Sternstunde der Mörder» ist ein sehr fesselnder Roman, es war ein Geschenk ihn verfilmen zu dürfen.Mit dem Tod Hitlers und dem Ausbruch des tschechischen Aufstands verändert sich die Welt und somit auch die der Figuren radikal. Daher habe ich die Perspektive der Erzählung im Lauf der Geschichte verändert: Geht es zu Beginn noch um den einzelnen Täter, den Serientäter, treten im zweiten Teil die Kriegswirren in den Vordergrund. Es geht um Vergeltung und das fragile Verhältnis zwischen Tätern und Opfern. Und es zeigt, dass im Chaos das individuelle Morden an Bedeutung verliert.Behutsam. Und mit großem Respekt. Ein Roman ist ja nicht 1 zu 1 in einen Film zu übertragen. Ich habe versucht die Seele des Buches einzufangen und sie in eine eigene filmische Sprache zu übersetzen.Eigentlich weder noch. Für mich stehen Morava und Buback im Mittelpunkt und deren widerwillige Allianz, ihre Gegensätzlichkeit und die Art, wie das Schicksal sie zu Verbündeten macht. Das bildet das emotionale Zentrum. Beide Figuren durchlaufen eine tiefgreifende Veränderung im Laufe der Geschichte.Als Filmemacher geht es mir nicht darum zu etwas verhindern, sondern vielmehr darum eine etwas zu erzählen, und im besten Fall auch etwas zu bewirken. Die Figur Buback ist vielschichtig und seine Wandlung faszinierend, das ist Teil des Romans.Eine sehr große. Ich habe in der Vorbereitung Zeitdokumente recherchiert und versucht die realen Geschehnisse mit möglichst hoher Authentizität darzustellen. Ich möchte das Publikum in den Sog der Ereignisse hineinziehen. Aus diesem Grund war auch die Zweisprachigkeit des Films wichtig, dadurch fühlt sich die Geschichte unmittelbar, echt und erfahrbar an.Die Parallelen zu heute sind erschreckend. Vor allem zeigt der Film, wie schnell sich moralische Grenzen verschieben, sobald Gewalt zur vermeintlichen Notwendigkeit erklärt wird.Die Zusammenarbeit mit Philip war wie immer großartig. Sein Gefühl und sein Verständnis für die visuelle Übersetzung einer Geschichte sind einfach fantastisch. Seine Bilder erwecken die Geschichte zum Leben und addieren das besondere Etwas.Nicht ganz, mir war es wichtiger zu erzählen, wie sich die Figuren vor einem solchen Hintergrund entwickeln.Ich hoffe keine Frage  sondern ein Gefühl und ein Reflektieren. Meine Haltung als Filmemacher ist bei der Umsetzung von «Sternstunde der Mörder» ganz klar: Krieg kennt keine Sieger. Er produziert nur Verlierer  auf allen Seiten. Diese Erkenntnis ist unbequem, aber notwendig. Und sie ist eine Wahrheit, die wir niemals vergessen dürfen.