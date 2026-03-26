Primetime-Check

Mittwoch, 25. März 2026

Mario Thunert von 26. März 2026, 09:14 Uhr

Eigentlich konnten alle mit ihren Resultaten noch ganz gut leben - nur Die Wollny-Familie bei RTLZWEI ließ ernsthafte Sorgenfalten aufkommen.

Das Zweite Deutsche Fernsehen gewann gestern mit einer routinierten Performance die Primetime. Ab 20.15 Uhr war es demzufolge die alte Ermittlungsgeschichte «Marie Brand und die lange Nase» bei der insgesamt 4,73 Millionen zu trotzdem tollen 20,9 Prozent dabei waren. Das reichte trotz Wiederaufführung klar zur Marktführung unter sämtlichen linearen Primetime-Programmen. In der jüngeren Gruppe wies der Sender mit dem Film hingegen bloß sehr niedrige 3,9 Prozent durch 0,17 Millionen auf.



Auf einen mäßigen Rang zwei bei allen ist schließlich das Erste mit dem neuen Film «Louma - Familie ist kein Kinderspiel» gelangt. Insgesamt waren ausbaufähige 2,70 Millionen zu 12,0 Prozent dabei. In der jüngeren Gruppe wies der Sender gleichfalls mittelprächtige 6,2 Prozent durch 0,27 Millionen auf. Bei den 14-49-jährigen auf die beste Position kam «Germany's Next Topmodel» dank Umstyling deutlich gestärkt unterwegs, weil bei der Ausstrahlung ein Staffelhoch von feierlichen 20,3 Zielgruppen-Prozent (0,84 Millionen) herauskam. Am Gesamtmarkt mobilisierte das Casting etwas erhöhte 1,48 Millionen zu soliden 7,0 Prozent.



Noch in Ordnung gehend stand indes «Mario Barth deckt auf» setzte die Resonanzen immerhin auf passable 10,0 Prozent und 0,41 Millionen - damit verbesserte auch er sich ein wenig gegenüber den vorigen Ausgaben. Am Gesamtmarkt 1,28 Millionen zu mittelmäßigen 6,0 Prozent sahen zu. Nebenan im Hause «Herbstresidenz - Ein Jahr danach» schön unterwegs, der Anteil kam auf vorzeigbare 8,0 Prozent durch 0,34 Millionen in der Zielgruppe. Übergeordnet waren 1,10 Millionen (akzeptable 5,1 Prozent) zugegen.



Mit seinen Resultaten gerade so leben konnte dahinter noch «Das große Promibacken» bei den Jüngeren sich auf moderatem Level weiter steigerte. Verfolgen wollten die eine Ausgabe der neuen Staffel 0,29 Millionen 14-49-Jährige, die die Zahlen auf wenigstens mäßige 7,3 Prozent brachten. Inklusive der Älteren ließen sich 1,30 Millionen bei vernünftigen 6,6 Prozent ansprechen. Passabel war Kabel Eins zugegen, wo die 2017er Actionkomödie «Die Wollyns» wieder, welche diese Woche erneut unter vier Prozent lagen. Sie brachten folglich höchstens noch durchwachsene 3,7 Zielgruppen-Prozent zu 0,16 Millionen und dann sogar nur noch triste 3,0 Prozent bei 0,12 Millionen mit Folge zwei. Eigentlich ist das zu wenig für die einstige Erfolgs-Sendung. Mit Bezug zur älteren Zuschauerschaft lassen sich zudem bloß Größenordnungen von ganz niedrigen 1,9/2,1 Prozent bei maximal 0,44 Millionen konstatieren. Das Zweite Deutsche Fernsehen gewann gestern mit einer routinierten Performance die Primetime. Ab 20.15 Uhr war es demzufolge die alte Ermittlungsgeschichtebei der insgesamt 4,73 Millionen zu trotzdem tollen 20,9 Prozent dabei waren. Das reichte trotz Wiederaufführung klar zur Marktführung unter sämtlichen linearen Primetime-Programmen. In der jüngeren Gruppe wies der Sender mit dem Film hingegen bloß sehr niedrige 3,9 Prozent durch 0,17 Millionen auf.Auf einen mäßigen Rang zwei bei allen ist schließlich das Erste mit dem neuen Filmgelangt. Insgesamt waren ausbaufähige 2,70 Millionen zu 12,0 Prozent dabei. In der jüngeren Gruppe wies der Sender gleichfalls mittelprächtige 6,2 Prozent durch 0,27 Millionen auf. Bei den 14-49-jährigen auf die beste Position kam ProSieben - dieses Mal sogar auf stattlichem Niveau, das die Wochen zuvor ein wenig abhanden kam. Der Sender war mitdank Umstyling deutlich gestärkt unterwegs, weil bei der Ausstrahlung ein Staffelhoch von feierlichen 20,3 Zielgruppen-Prozent (0,84 Millionen) herauskam. Am Gesamtmarkt mobilisierte das Casting etwas erhöhte 1,48 Millionen zu soliden 7,0 Prozent.Noch in Ordnung gehend stand indes RTL da, wo Mario Barth knapp zweistellig wurde. Die Empörungscomedysetzte die Resonanzen immerhin auf passable 10,0 Prozent und 0,41 Millionen - damit verbesserte auch er sich ein wenig gegenüber den vorigen Ausgaben. Am Gesamtmarkt 1,28 Millionen zu mittelmäßigen 6,0 Prozent sahen zu. Nebenan im Hause VOX war man mit der Rückkehrfolgeschön unterwegs, der Anteil kam auf vorzeigbare 8,0 Prozent durch 0,34 Millionen in der Zielgruppe. Übergeordnet waren 1,10 Millionen (akzeptable 5,1 Prozent) zugegen.Mit seinen Resultaten gerade so leben konnte dahinter noch Sat.1 , wobei den Jüngeren sich auf moderatem Level weiter steigerte. Verfolgen wollten die eine Ausgabe der neuen Staffel 0,29 Millionen 14-49-Jährige, die die Zahlen auf wenigstens mäßige 7,3 Prozent brachten. Inklusive der Älteren ließen sich 1,30 Millionen bei vernünftigen 6,6 Prozent ansprechen. Passabel war Kabel Eins zugegen, wo die 2017er Actionkomödie «Kingsman: The Golden Circle» ► abgespielt wurde. Respektable 6,2 Prozent (0,24 Millionen) standen auf dem Tableau. Insgesamt ließen 0,64 Millionen zu 3,3 Prozent Luft nach oben. Ganz hinten fand sich RTLZWEI mitwieder, welche diese Woche erneut unter vier Prozent lagen. Sie brachten folglich höchstens noch durchwachsene 3,7 Zielgruppen-Prozent zu 0,16 Millionen und dann sogar nur noch triste 3,0 Prozent bei 0,12 Millionen mit Folge zwei. Eigentlich ist das zu wenig für die einstige Erfolgs-Sendung. Mit Bezug zur älteren Zuschauerschaft lassen sich zudem bloß Größenordnungen von ganz niedrigen 1,9/2,1 Prozent bei maximal 0,44 Millionen konstatieren.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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