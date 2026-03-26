Liebe, Zweifel und ein unerwarteter Retter in Wiesenkirchen

Soap-Check

Bei «Die Landarztpraxis» steht die Beziehung von Vicki und Simon erstmals im Mittelpunkt der Öffentlichkeit, während familiäre Spannungen und gesundheitliche Sorgen neue Konflikte entfachen.

«Rote Rosen» (Mo  Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo  Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo  Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Ein Hof zum Verlieben» (Mo  Fr, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Die Landarztpraxis» (Mo  Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin  Tag & Nacht» (Mo  Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Richard steht vor einer großen Herausforderung: Um Victoria langfristig aus der EmKa-Leitung zu verdrängen, muss er seine Unterstützer in den Aufsichtsrat bringen. Während Victoria bereits Gunter, Britta und Julius als Mitglieder gesetzt hat, kämpft Richard verzweifelt um die letzten beiden Sitze. In seiner Not schlägt er spontan Gerd Böttcher vor  einen Mann, den er kaum kennt. Hat er die richtige Wahl getroffen? Unterdessen wird Jess von der überraschenden Ankunft ihres Vaters Gerd überrumpelt. Statt einer herzlichen Begegnung erwartet sie scharfe Kritik an ihrem Buchladen, den er schon zum Scheitern verurteilt. Zugleich ringt Jess mit der Sehnsucht nach Daniel, der zwischen seinen Gefühlen für sie und der Angst, seine Familie zu verlieren, zerrissen ist.Während Olivia mit den schlechten Neuigkeiten hadert, hat Elias weiterhin Angst, dass die Polizei die Wahrheit erfährt. Als Leo ihn arglos tröstet, leidet Elias darunter, ihm nicht die Wahrheit sagen zu können. Daraufhin eröffnet er Olivia, dass er Leo sein dunkles Geheimnis nicht länger verschweigen will. Doch Olivia redet Elias ins Gewissen: Mit der Wahrheit würde Elias Leo eine große Last aufbürden. Und wer weiß, wie Leo zu Elias stehen wird, wenn er alles erfährt? Zwischen Kilian und Larissa herrscht dicke Luft, und dann kommt auch noch überraschend der Eheprüfer vom Familiengericht vorbei. Als die beiden glauben, die Prüfung auf keinen Fall bestanden zu haben, geben sie sich gegenseitig die Schuld. Da Larissa sich in ihrem Frust ausgerechnet Marlon anvertraut, erzählt dieser Fanny mit leichter Sorge, dass die Ehe von Larissa und Kilian vermutlich vorbei ist. Zunächst tut Fanny so, als ginge sie das nichts an, doch in einem Traum wird sie mit der Frage konfrontiert, ob sie Kilian zurücknehmen würde.Hubert überzeugt Leon, nicht nach Peru zu fliegen, doch Leon ist zutiefst verletzt und will sich Lien aus dem Herzen reißen. Was tut Leon, um von Lien loszukommen? Philipp ist verwirrt über seine plötzlichen Gefühle für Sarah und versucht, sie von ihr zu verbergen. Kommt Sarah trotzdem dahinter? Ulla ist zufrieden, als sie vorgaukeln kann, dass eine Lampe in der Amtsstube kaputt ist, weil sie gerne Zeit mit Charly verbringen will.Ringo manipuliert die arglose Nuray, um Ute wieder in Benedikts Arme zu treiben. Mit Erfolg? Patrizia hofft, dass Jori insgeheim ihretwegen in Köln geblieben ist, auch wenn er weiterhin abweisend bleibt. Wird ihre Hoffnung sich bestätigen? Dana bangt um ihre Zulassung als Ärztin. Darf sie weiter praktizieren?Gabriella leidet so sehr darunter, Kilian nicht beistehen zu können, dass sogar Isabelle einsieht, beide nicht voneinander fernhalten zu dürfen. Charlie weigert sich, öffentlich Stellung zu beziehen. Doch das könnte sie die Karriere kosten. Henning erkennt unwohl, wie ungerecht er war. Auf kreative Weise macht er bei Daniela sein falsches Verhalten wieder gut.Julian und Matilda versuchen, sich von ihren Problemen abzulenken und stellen gemeinsam etwas fest. Zoe befürchtet, dass sich die Schlinge um ihren Hals endgültig zuzieht, als plötzlich Alvaros Kette wieder auftaucht. Gemeinsam sind Lilly, Alicia und Moritz für Toni da.Lauras Mandantin hat ihr etwas Wichtiges verschwiegen. Durch Tim bekommt sie einen Hinweis, der zeigt, dass sie richtig liegt. Maja weiß nicht, was sie aus ihrem Leben machen will. Das Kind hat alles verändert. Susi und Sören verbringen einen leidenschaftlichen Nachmittag zusammen. Doch als Sören mehr will, schreckt Susi plötzlich zurück.Vicki und Simon haben endlich alle Hindernisse hinter sich gelassen. Mit einem liebevollen Kuss zeigen sie ganz Wiesenkirchen, dass sie nun ein Paar sind. Bei einem Familienabend mit den Raichingers will Max dem neuen Mann im Leben seiner Schwester auf den Zahn fühlen. Unterdessen gerät Fabian mit Georg aneinander, weil der trotz seines Alzheimers allein eine Reise machen möchte. Als Fabian und Isa nicht mehr weiterwissen, taucht unerwartet ein rettender Engel auf.Nach dem Brand in der Schule muss Joanna sich widerwillig entschuldigen, um weiterhin bleiben zu dürfen. Zunächst trotzig, lässt sie sich schließlich darauf ein  doch die Entschuldigung fällt größer aus als gedacht: Sie muss vor der gesamten Schule sprechen. Tapfer überwindet sie ihre Angst und meistert die Rede. Anfangs scheint es, als würde sich alles beruhigen, doch schnell merkt Joanna, dass ihre Mitschüler sie in Wahrheit immer noch hassen. Trotz ihrer Reue wird sie erneut gedemütigt. Auch Karim macht Joanna klar, dass es zwischen den beiden keine Freundschaft mehr geben wird, was sie verletzt zurücklässt. Bitter erkennt Joanna, dass die nächsten Tage und Wochen an der Schule für sie die Hölle werden.