Versöhnungsversuche und überstürzte Reisepläne

Soap-Check

In Lansing sorgen ein missglücktes Drei-Gänge-Menü, ein schwieriges Vater-Sohn-Gespräch und Leons spontane Peru-Idee für neue Turbulenzen.

«Rote Rosen» (Mo  Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo  Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo  Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Ein Hof zum Verlieben» (Mo  Fr, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Die Landarztpraxis» (Mo  Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin  Tag & Nacht» (Mo  Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Ove und Franka ringen um ihre Zukunft: Soll er abtauchen oder sich der Presse stellen? Franka erfährt geschockt, dass Valerie versucht hat, ihr Ove auszuspannen, und fällt eine Entscheidung: Schluss mit den Geheimnissen, sie will ihre Liebe zu Ove öffentlich machen! Lara versucht verzweifelt, mit Simons Hilfe an das Passwort für den USB-Stick zu kommen. Doch Gisela gelingt gewitzt das Unmögliche: Sie klaut Richard das Passwort! Richard lässt sich das nicht gefallen und er schlägt zurück! Britta spioniert Nico heimlich über ClipClub aus und ist schockiert über seine vermeintlichen Laster. Was sie nicht weiß: Lilly und Nico haben sie durchschaut und foppen sie. Als die Wahrheit ans Licht kommt, ist Britta blamiert.Nach dem Bestechungsversuch erzählt Massimo Katja und Werner von Christophs Angebot, und die drei beschließen, dass Massimo zum Schein erst einmal darauf eingehen soll. Während Sophia und Christoph glauben, Massimo auf ihrer Seite zu haben, versucht dieser, belastende Unterlagen in Sophias Suite zu sichern. Denn Massimo ist mittlerweile klar geworden, dass Sophia ihren ganz eigenen Plan verfolgt. Als Leo und Elias sich auf ihre gemeinsame Zukunft freuen, stecken sie auch Vincent mit ihrer Begeisterung an. Er findet, dass Katja und er ebenfalls mal wieder aus dem Alltagstrott ausbrechen sollten, und schlägt einen gemeinsamen Ausflug an den See vor. Auch Katja findet die Idee gut, doch dann kommt ihr ein wichtiger Arbeitstermin dazwischen und sie vergisst die Verabredung. Nachdem Fritz klar geworden ist, dass Lale nur zum Schein mit Leo zusammen war, lässt ihn das neue Hoffnung schöpfen, doch noch mit Lale zusammenzukommen. Als er von Fanny erfährt, dass Lale aus dem Urlaub zurückkommt, will er für sie ein kleines Willkommensessen organisieren. Doch statt Lale steht plötzlich Yvonne vor der Tür.Als Wiedergutmachung kochen Annalena und Vera Dianas 3-Gänge-Menü nach und stoßen dabei auf Schwierigkeiten. Wird Uschi die Alternative schmecken? Hubert hilft Leon gerne und erhofft sich, dass das Verhältnis zu seinem Sohn besser wird. Wird Leon über seinen Schatten springen und Hubert eine Chance geben? Leon will die Trennung von Lien nicht akzeptieren und will überstürzt nach Peru fliegen und die Sache klären. Kann Rana Leon von seiner Idee abbringen?Naomi kann Brittas Erklärungen nicht verstehen und kommt zu einem völlig anderen Rückschluss als Britta. Ferhat spürt, dass er nicht von Ute loskommt. Maja liefert ihm eine Lösung für einen Neuanfang. Esma und Tobias finden endlich den Moment, ihre Umzugspläne offenzulegen, doch sie haben die Rechnung ohne Ringo und Ronja gemacht.Die Kluft zwischen Richard und Simone scheint unüberbrückbar. Doch dann sieht Richard Simone von einer längst vergessenen Seite.´ Henning versucht alles, um für seine Familie da zu sein. Doch das kollidiert mit seinem Job im Zentrum. Matteo ist hin- und hergerissen, doch er wagt eine Entscheidung.Erik muss sich auf seinen Geburtstagsbrunch einlassen. Matilda ist unterdessen auf einem guten Weg ihren Liebeskummer zu verarbeiten - bis sie arglos im Mauerwerk auftaucht und damit Erik alarmiert. Lilly lässt sich von Maren nicht aufhalten und ist fest entschlossen, ihren normalen Arbeitsalltag wieder aufzunehmen. Während Maren befürchtet, Lilly von sich weggestoßen zu haben, merkt Lilly jedoch, dass sie sich übernommen hat. Mit Folgen?Oliver verhindert, dass Ludwig schwer verletzt wird. Moritz, Anna und Tim sind ihm dankbar, was jedoch nichts an deren Einstellung zu Oliver ändert, der nun Laura für sich einnimmt. Regina sorgt sich um ihr Image, weil eine frühere Mitarbeiterin sie verklagt. Dabei ahnt sie nicht, wer die Gegenseite vertreten soll. Leonard hat die Einnahmen aus dem Muffin-Verkauf verloren und sorgt sich um seinen Stand bei seinen Mitschülerinnen. Er bittet Susi um Hilfe.Vicki kann Fabians Liebesgeständnis nicht erwidern. Sie sieht in ihm nur einen sehr guten Freund. Während Fabian tapfer hofft, dass sich zwischen ihnen nichts ändern wird, fragt sich Vicki unsicher, ob ihre Freundschaft die einseitigen Gefühle überstehen kann. Ihre privaten Probleme rücken in den Hintergrund, als sie sich zusammen um die asthmakranke Oma von Lukas' vermeintlichem Sohn Oskar kümmern. Eigentlich müsste diese in Kur, aber was wird dann aus Oskar?Peggy ist immer noch wütend auf Joe. Joanna macht sich Vorwürfe und glaubt, am Streit schuld zu sein, doch Peggy versichert ihr, dass sie ihr nichts nachträgt. Peggy gerät ins Grübeln, als sie Sara anvertraut was geschehen ist und diese Verständnis für Joe zeigt: Als Mutter würde Sara auch fast alles machen, um Karim zu schützen. Doch selbst als Joe mit Joanna, die extra ihr Taschengeld in einen Blumenstrauß investiert hat, in der Schnitte auftaucht und sie um Entschuldigung bittet, kann Peggy nicht nachgeben. Sie spürt einfach nicht, dass Joe wirklich begriffen hat, worum es ihr eigentlich geht.