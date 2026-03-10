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Robert Thalheim dreht Neo-Western «Dont Be a Stranger»

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Im Nordschwarzwald haben die Dreharbeiten zum neuen Kinofilm von Regisseur Robert Thalheim begonnen.

Im Schwarzwald laufen derzeit die Dreharbeiten zum Kinofilm «Dont Be a Stranger». Regisseur Robert Thalheim inszeniert die Produktion im Ort Enzklösterle im Nordschwarzwald. Das Drehbuch schrieb Thalheim gemeinsam mit Nicole Armbruster. Der Film wird als Neo-Western beschrieben und entsteht als Koproduktion von Kundschafter Filmproduktion mit dem SWR und ARTE.

Im Zentrum der Geschichte steht der 17-jährige New Yorker Charles. Auf Wunsch seiner beiden Mütter soll er eigentlich einen Austausch bei einer Musikerfamilie in Berlin absolvieren. Stattdessen landet er jedoch auf einer abgelegenen Rinderfarm im Schwarzwald. Dort lebt der Western-Fan und Waffenliebhaber Fränk, der seinen ganz eigenen Traum von Freiheit und Abenteuer verfolgt. Für Charles wird der Aufenthalt schnell zum Kulturschock  das Bild von Amerika, das ihm dort begegnet, ist ihm vollkommen fremd.

Zum Ensemble gehören unter anderem Salimou Thiam und Sascha Gersak, außerdem Susanne Bredehöft, Sonja Weißer, Katharina Behrens, Ludger Bökelmann, Waldemar Kobus, Joel Basman und Felician Hohnloser. Die Kamera übernimmt Henner Besuch, den Schnitt verantwortet Stefan Kobe. Für das Szenenbild ist Cosima Vellenzer zuständig, das Kostümbild stammt von Maxi Munzert.

Produziert wird «Dont Be a Stranger» von Andreas Banz, Matthias Miegel, Robert Thalheim und Jasmin Saunders für die Kundschafter Filmproduktion. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von der Filmförderungsanstalt (FFA), der MFG Baden-Württemberg sowie dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF). Die Redaktion liegt beim SWR und ARTE. Den Kinostart plant der Verleih Port au Prince Pictures.

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