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Historikerin und Pulitzer-Preisträgerin Anne Applebaum zeigt, wie Diktaturen weltweit zusammenarbeiten.

Mit Die Achse der Autokraten legt die Historikerin und Pulitzer-Preisträgerin Anne Applebaum eine eindringliche Analyse der politischen Gegenwart vor. Das Buch  ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels  untersucht, wie sich autoritäre Regime im 21. Jahrhundert verändert haben und warum sie heute oft erfolgreicher erscheinen als noch vor wenigen Jahrzehnten. Applebaums zentrale These lautet: Autokratien sind längst keine isolierten Systeme mehr. Sie bilden ein globales Netzwerk, das sich gegenseitig stützt, schützt und stärkt.Der Ausgangspunkt ihrer Analyse ist eine Beobachtung, die zunächst kontraintuitiv wirkt. Lange nahm man an, dass Diktaturen vor allem durch Ideologien verbunden seien  etwa durch Kommunismus oder religiösen Fundamentalismus. Applebaum zeigt jedoch, dass die moderne Achse der Autokraten nicht von einer gemeinsamen Weltanschauung zusammengehalten wird. Vielmehr verbindet diese Regime vor allem ein gemeinsames Ziel: die eigene Macht zu sichern und persönlichen Reichtum zu erhalten. Ideologische Unterschiede treten dabei in den Hintergrund. Staaten wie Russland, China, Iran, Belarus oder Venezuela kooperieren trotz unterschiedlicher politischer Systeme eng miteinander.Diese Kooperation funktioniert über verschiedene Mechanismen. Ein zentraler Baustein ist Korruption und Geldwäsche. Autokratische Eliten nutzen internationale Finanzsysteme, um Vermögen zu verstecken oder zu verschieben. Immobilienmärkte, Offshore-Konten oder verschachtelte Firmenkonstruktionen helfen dabei, illegale Gewinne zu sichern. Gleichzeitig profitieren auch westliche Dienstleister  Anwälte, Banken oder Berater  oft indirekt von diesen Strukturen. Applebaum beschreibt ein globales System, in dem wirtschaftliche Interessen und politische Macht eng miteinander verflochten sind.Ein weiterer Pfeiler dieser Allianz ist die Kontrolle von Informationen. Autokratische Staaten tauschen Strategien aus, wie sie Medien kontrollieren, Oppositionelle überwachen oder kritische Stimmen zum Schweigen bringen können. Moderne Technologien spielen dabei eine zentrale Rolle: Überwachungssysteme, Gesichtserkennung oder digitale Zensur werden international gehandelt und weiterentwickelt. Die Grenzen zwischen staatlicher Kontrolle und privater Technologie verschwimmen dabei zunehmend.Hinzu kommt die gezielte Nutzung von Propaganda und Desinformation. Trollfabriken, Bots und manipulierte Nachrichten verbreiten gezielt falsche Informationen, um Vertrauen in demokratische Institutionen zu untergraben. Gleichzeitig inszenieren sich autoritäre Regierungen als Verteidiger von Stabilität, Tradition oder nationaler Stärke. Solche Kampagnen richten sich nicht nur an die eigene Bevölkerung, sondern auch an internationale Öffentlichkeit  insbesondere über soziale Netzwerke und alternative Medienkanäle.Applebaum beschreibt dieses System als eine Art Autocracy Inc.  eine lose organisierte, aber effektive Allianz autoritärer Regime. Diese Staaten unterstützen sich gegenseitig mit militärischer Hilfe, wirtschaftlichen Kooperationen oder politischer Rückendeckung. So liefern manche Länder Waffen oder Überwachungstechnologie, während andere diplomatischen Schutz bieten oder Sanktionen umgehen helfen. Selbst Länder mit völlig unterschiedlichen kulturellen oder religiösen Hintergründen arbeiten dabei zusammen, solange ihre Interessen übereinstimmen.Besonders eindringlich ist Applebaums Warnung vor den Folgen dieser Entwicklung für demokratische Gesellschaften. Ihrer Ansicht nach unterschätzen viele westliche Staaten die Stärke dieser Netzwerke. Während Demokratien häufig isoliert handeln oder innenpolitisch blockiert sind, agieren autoritäre Regime strategisch und koordiniert. Sie nutzen offene Märkte, internationale Institutionen und digitale Technologien gezielt aus, um ihren Einfluss auszubauen.Das Buch ist deshalb nicht nur eine Diagnose, sondern auch ein politischer Weckruf. Applebaum fordert Demokratien dazu auf, enger zusammenzuarbeiten und ihre Institutionen besser zu schützen. Dazu gehören strengere Regeln gegen Korruption, mehr Transparenz in Finanzsystemen und eine entschlossenere Regulierung digitaler Plattformen. Auch internationale Kooperation zwischen demokratischen Staaten sei entscheidend, um der autokratischen Vernetzung etwas entgegenzusetzen.Stilistisch ist Die Achse der Autokraten prägnant und zugänglich geschrieben. Applebaum verbindet historische Einordnung mit aktueller politischer Analyse und zahlreichen konkreten Beispielen. Dadurch entsteht ein Buch, das sowohl informativ als auch alarmierend wirkt. Es richtet sich nicht nur an Fachleute der internationalen Politik, sondern an ein breites Publikum, das verstehen möchte, warum autoritäre Systeme weltweit wieder stärker werden.Gerade deshalb ist dieses Buch so relevant. Applebaum zeigt, dass der Konflikt zwischen Demokratie und Autoritarismus heute weniger als ideologischer Kampf erscheint, sondern eher als Wettbewerb zwischen unterschiedlichen politischen Netzwerken. Während Demokratien lange glaubten, Freiheit werde sich automatisch ausbreiten, zeigt die Realität ein anderes Bild: Auch Autokratien haben gelernt, global zu denken und zu handeln. Die Achse der Autokraten ist damit ein kluges, beunruhigendes und zugleich notwendiges Buch über die politische Gegenwart. Es macht deutlich, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist  und dass ihre Verteidigung heute stärker denn je internationale Zusammenarbeit erfordert.