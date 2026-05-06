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Formsache: HBO verlängert neue «Harry Potter»-Serie

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Die zweite Staffel der Serienadaption soll bereits im Herbst in Produktion gehen.

HBO hat der neuen «Harry Potter»-Serie noch vor der Premiere offiziell eine zweite Staffel bestellt. Die erste Staffel soll an Weihnachten 2026 starten und adaptiert den Roman Harry Potter und der Stein der Weisen. Bereits im Herbst sollen nun die Dreharbeiten zur zweiten Staffel beginnen, die auf Harry Potter und die Kammer des Schreckens basiert.

Die frühzeitige Verlängerung entspricht der langfristigen Strategie des Senders. HBO plant, alle sieben Bücher von J. K. Rowling jeweils als eigene Staffel umzusetzen und die Produktion über rund ein Jahrzehnt laufen zu lassen. Parallel zur Verlängerung wurde auch bekannt, dass Autor Jon Brown bei Staffel zwei zum Co-Showrunner aufsteigt. Er unterstützt künftig Francesca Gardiner, die weiterhin die kreative Leitung innehat.

Ich freue mich unglaublich darauf, gemeinsam mit Francesca als Co-Showrunnerin an diesem Projekt zu arbeiten, sagte Brown. Es war mir eine große Freude, an Philosophers Stone mitzuschreiben, und ich möchte Francesca und HBO dafür danken, dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt haben, diese bemerkenswerte Reise fortzusetzen. Man ist offenbar nie zu alt, um eine Einladung nach Hogwarts zu erhalten.

Die erste Staffel erzählt die bekannte Geschichte von Harry Potter, der an seinem elften Geburtstag den Brief aus Hogwarts erhält und damit in die Welt der Zauberei eintaucht. Die Hauptrolle übernimmt Dominic McLaughlin. Neben Gardiner gehören Regisseur Mark Mylod, Rowling sowie Produzent David Heyman zum kreativen Team der Serie. Produziert wird das Projekt von Warner Bros. Television.

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