TF1 zeigt «Als du mich sahst» mit Anne Hathaway im Mai

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Der französische Sender setzt auf eine romantische Bestsellerverfilmung zur Primetime.

Der Sender TF1 zeigt am Sonntag, den 10. Mai 2026 um 21:10 Uhr den Film(Original: «L'idée d'être avec toi»). Die Produktion basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robinne Lee und wurde von Michael Showalter inszeniert. Neben den beiden Hauptdarstellern Anne Hathaway und Nocholas Galitzine sind auch Ella Rubin und Reid Scott Teil des Ensembles. Der Film greift Themen wie Altersunterschiede, Öffentlichkeit und persönliche Freiheit auf und verbindet diese mit klassischen Motiven des Liebesfilms.Solène Marchand ist eine geschiedene Galeristin, die in Los Angeles lebt. Da ihr 40. Geburtstag näher rückt, plant sie einen Solo-Campingausflug, während ihr Ex-Mann Daniel ihre Tochter Izzy und deren Freunde zum Coachella-Festival mitnimmt. Als Daniel in letzter Minute beruflich verhindert ist, willigt Solène widerwillig ein, auf das Camping zu verzichten und die Teenager zum Festival zu begleiten.Daniel hatte für die Teenager ein Meet-and-Greet mit der Boyband August Moon auf dem Festival organisiert. Im VIP-Bereich betritt Solène einen Raum, den sie für eine Toilette hält, nur um festzustellen, dass es sich um den Wohnwagen des 24-jährigen August-Moon-Mitglieds Hayes Campbell handelt. Die beiden flirten miteinander, obwohl Solène, die sechzehn Jahre älter ist als Hayes, sich angesichts ihrer gegenseitigen Anziehung unwohl fühlt. Später, während des Auftritts von August Moon, ändert Hayes die Setlist der Show und widmet ihr einen Song.