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«Der Alte»

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Seit September ermittelt Jan-Gregor Kremp am Sonntagvorabend im ZDF.

Mit den Dokumentationsreihen «ZDF.reportage» und «Terra Xplore» hatte das ZDF zwischen 18.00 und 19.00 Uhr am Sonntagvorabend wenig Glück. Die Reichweiten waren mau, bei den jungen Menschen lief es ebenfalls nicht gut. Das ZDF setzte die Formate nicht ab, sondern gab ihnen neue Sendezeiten. Stattdessen wurden Episoden von «Der Alte» ausgegraben, in denen Jan-Gregor Kremp ermittelte.

Das ZDF startete mit der Folge Wer bremst, hat verloren, die erstmals am 16. März 2018 ausgestrahlt wurde. Damals wurden fantastische Zuschauerzahlen ermittelt. Die Wiederholung startete mit 1,44 Millionen Fernsehzuschauern und unterdurchschnittlichen 11,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Ergebnis mit 0,08 Millionen und 4,1 Prozent wirklich schwach. Sieben Tage später verbesserte sich das Ergebnis auf 1,66 Millionen und 11,2 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 0,12 Millionen und 4,4 Prozent eingefahren. Doch auch der restliche Monat September war nicht wirklich von Erfolg gekrönt: Die Reichweiten lagen mit 1,54 und 1,44 Millionen im ausbaufähigen Bereich, die Marktanteile lagen bei 10,5 und 9,7 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man gar nur zwei und vier Prozent ein.

Der Oktober setzte bessere Zeichen: Die Episode vom 5. Oktober erreichte 1,91 Millionen Zuschauer, die Folge kam auf gute 12,1 Prozent. Mit 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchte das ZDF schwache vier Prozent. Die zweite Oktober-Folge erreichte 1,95 Millionen Zuschauer und 12,5 Prozent. Jedoch fiel das Ergebnis bei den jungen Menschen mit 0,05 Millionen und 2,1 Prozent sehr schwach aus. Die dritte Geschichte holte 1,71 Millionen, ehe Ende des Monats die Zwei-Millionen-Marke durchbrochen wurde. 2,01 Millionen führten zu 11,3 Prozent. Beim jungen Publikum blieb das Ergebnis mit 0,10 Millionen und drei Prozent überschaubar.

Im November und Dezember fielen aufgrund von Sonderberichterstattungen mehrere Episoden aus. Ab dem 4. Januar 2026 erreichte «Der Alte» mit 2,86 Millionen Zuschauern neue Höhen. Der Marktanteil lag bei überdurchschnittlichen 15,2 Prozent. Doch das Ergebnis blieb bei den jungen Menschen mit 0,10 Millionen und 2,8 Prozent schwach. Sieben Tage später wurden erneut 2,8 Prozent erreicht, während 2,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dabei waren. Am 18. Januar wurden 2,57 Millionen Zuschauer verbucht, einen Dämpfer gab es mit 2,11 Millionen am 25. Januar. Im Februar fielen die Wiederholungen dank Sportereignissen aus. Die zwei Episoden im März sicherten sich 2,68 und 2,51 Millionen, die Marktanteile lagen bei 15,8 und 15,2 Prozent. Nur beim jungen Publikum blieb es mit 2,0 und 4,8 Prozent schwach.

«Der Alte» erreichte mit seinen Wiederholungen im Durchschnitt 2,13 Millionen Zuschauer und 12,5 Prozent, wobei ein klares Wachstum zu erkennen ist. Nur bei den 14- bis 49-Jährigen bleibt die Programmierung des Krimis ein Misserfolg. Nur 0,09 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, das bedeutete 3,1 Prozent. Die Werte werden wohl auch in den kommenden Monaten auf diesem Niveau bleiben.

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