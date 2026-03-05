Kino-News

Ben Affleck und Matt Damon schließen First-Look-Deal mit Netflix

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Artists Equity von Ben Affleck und Matt Damon sichert sich einen mehrjährigen First-Look-Streamingvertrag mit Netflix.

Die Produktionsfirma Artists Equity von Ben Affleck und Matt Damon geht eine enge Partnerschaft mit Netflix ein. Wie das Unternehmen bekanntgab, wurde ein mehrjähriger First-Look-Deal für Streamingproduktionen abgeschlossen. Künftig wird Artists Equity für Entwicklung und Produktion der Filme verantwortlich zeichnen, während Netflix die Distribution übernimmt. Die Vereinbarung bezieht sich ausschließlich auf reine Streaming-Titel. Parallel dazu bleibt die bestehende Kino-Partnerschaft mit Sony Pictures bestehen, über die Artists Equity weiterhin Filme für die große Leinwand entwickelt und produziert. Damit fährt das Studio zweigleisig: Streaming-Projekte bei Netflix, Kinofilme bei Sony.

Auslöser für die vertiefte Zusammenarbeit ist unter anderem der Erfolg des Action-Thrillers «The Rip», der im Januar startete und sich mehrere Wochen auf Platz eins der globalen Netflix-Charts hielt. Später im Jahr folgt mit «Animals» ein weiterer Netflix-Film unter Regie von Affleck, in dem er auch selbst neben Kerry Washington, Gillian Anderson und Steven Yeun vor der Kamera steht.

Artists Equity wurde 2022 mit Unterstützung von RedBird Capital Partners gegründet und verfolgt das Ziel, Kreativen mehr Gewinnbeteiligung und größere Mitsprache zu ermöglichen. Affleck und Damon sehen ihr Unternehmen als unabhängigen Anbieter mit den Fähigkeiten eines klassischen Studios  von der Stoffentwicklung bis zum finalen Schnitt.

Mehr zum Thema... Animals TV-Sender Netflix The Rip
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