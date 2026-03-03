Maxim Mehmet über 25 Filme «Friesland»: Ohne unser Ensemble wäre das Format nicht das, was es ist Zum Jubiläumsfilm Schiffe schrotten spricht Maxim Mehmet über die besondere Mischung aus Krimi und Humor, die Langlebigkeit von «Friesland», die Spielfreude an Henk Cassens.