«James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben» 2021 (RTL, 20:15 Uhr)
James Bond lebt schon seit einigen Jahren zurückgezogen auf Jamaika. Dort wird er jedoch von seinem alten Freund, dem CIA-Agenten Felix Leiter, aus dem Ruhestand gerissen. Terroristen haben den Wissenschaftler Obruchev aus einem Geheimlabor entführt und dabei die Biowaffe Herakles gestohlen. Nachdem Bond bei seinen alten MI6-Kollegen Informationen eingeholt hat, reist er nach Kuba zu einem Geheimtreffen der Organisation Spectre.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 6
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 29 von 40 Punkten
«Fluch der Karibik 2» 2006 (Sat.1, 20:15 Uhr)
Kapitän Jack Sparrow wäre froh um ein wenig Ruhe auf der "Black Pearl". Doch als seinetwegen die Hochzeit von Will Turner und Elizabeth Swann platzt, ist Schluss mit lustig. Das ist nicht Jacks einziges Problem: Er steht außerdem tief in der Schuld des Geister-Piraten Davy Jones, dem Kapitän des Fliegenden Holländers. Dummerweise ist dieser Herrscher über die Tiefen des Ozeans und droht Jack mit einem qualvollen Leben nach dem Tod ...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7
Metascore: 8
IMDb User Rating: 8
Gesamtbilanz: 30 von 40 Punkten
«Mit Dir an meiner Seite» 2010 (sixx, 20:15 Uhr)
Liebesdrama mit Miley Cyrus und Liam Hemsworth: Veronica "Ronnie" Miller hat ihrem Vater Steve nie vergeben, dass er seine Familie verlassen hat. Als sie dann noch mit ihrem Bruder den Sommer bei Steve verbringen soll, ist der einzige Lichtblick für Ronnie Mädchenschwarm Will, in den sich das rebellische Mädchen sofort verliebt. Ihre starken Gefühle ermöglichen es Ronnie, auch mit ihrem Vater Frieden zu schließen. Doch dann kommt Steves Geheimnis ans Licht ...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7
Metascore: 6
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 26 von 40 Punkten
Letztendlich bieten RTL und Sat.1 an diesem Abend zwei Actioner mit Bewertungen auf Augenhöhe es handelt sich um zwei große Kino-Marken, die wohl jeder kennt. Eine Genre-Alternative bietet sixx mit dem Liebesfilm mit Miley Cyrus in der Hauptrolle, der solide bis mäßige Kritiken hervorbrachte.
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