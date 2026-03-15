Blockbuster-Battle

Neben der vollen Action-Dröhnung bietet ein Liebesfilm mit Miley Cyrus eine Alternative.

Die Bewertung

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2021 (RTL, 20:15 Uhr)James Bond lebt schon seit einigen Jahren zurückgezogen auf Jamaika. Dort wird er jedoch von seinem alten Freund, dem CIA-Agenten Felix Leiter, aus dem Ruhestand gerissen. Terroristen haben den Wissenschaftler Obruchev aus einem Geheimlabor entführt und dabei die Biowaffe Herakles gestohlen. Nachdem Bond bei seinen alten MI6-Kollegen Informationen eingeholt hat, reist er nach Kuba zu einem Geheimtreffen der Organisation Spectre.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 72006 (Sat.1, 20:15 Uhr)Kapitän Jack Sparrow wäre froh um ein wenig Ruhe auf der "Black Pearl". Doch als seinetwegen die Hochzeit von Will Turner und Elizabeth Swann platzt, ist Schluss mit lustig. Das ist nicht Jacks einziges Problem: Er steht außerdem tief in der Schuld des Geister-Piraten Davy Jones, dem Kapitän des Fliegenden Holländers. Dummerweise ist dieser Herrscher über die Tiefen des Ozeans und droht Jack mit einem qualvollen Leben nach dem Tod ...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 8IMDb User Rating: 82010 (sixx, 20:15 Uhr)Liebesdrama mit Miley Cyrus und Liam Hemsworth: Veronica "Ronnie" Miller hat ihrem Vater Steve nie vergeben, dass er seine Familie verlassen hat. Als sie dann noch mit ihrem Bruder den Sommer bei Steve verbringen soll, ist der einzige Lichtblick für Ronnie Mädchenschwarm Will, in den sich das rebellische Mädchen sofort verliebt. Ihre starken Gefühle ermöglichen es Ronnie, auch mit ihrem Vater Frieden zu schließen. Doch dann kommt Steves Geheimnis ans Licht ...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 6