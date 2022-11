«Dune: The Sisterhood» verliert Schöpferin als Co-Showrunnerin

US-Fernsehen

Es gibt wieder Neuigkeiten vom Serien-Ableger von «Dune». Dieses Mal sind es keine guten Nachrichten.

Während die Prequel-Serie" von HBO Max ihre Besetzung vervollständigt und in die Produktion geht, hat die Serie nun einen Drahtzieher weniger. WarnerMedia bestätigt, dass die Serienschöpferin und Autorin Diane Ademu-John von ihrer Rolle als Co-Showrunnerin von «Dune: The Sisterhood» zurückgetreten ist.Ademu-John bleibt der Serie als ausführende Produzentin erhalten, während Alison Schapker nun als alleinige Showrunnerin an der Produktion beteiligt ist. Schapker fungiert auch als ausführende Produzentin, zusammen mit Johan Renck, der bei der ersten Episode der Serie Regie führen wird. Wie Renck auf Instagram mitteilte, haben die Dreharbeiten zu «Dune: The Sisterhood» am Dienstag in Budapest begonnen.Die Serie ist eine Adaption des Romans "Sisterhood of Dune" von Brian Herbert und Kevin J. Anderson und spielt etwa 10.000 Jahre vor den Ereignissen des Kinofilms «Dune». Zu den Hauptdarstellern der Serie gehören Emily Watson und Shirley Henderson sowie Indira Varma, Travis Fimmel, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds und Chloe Lea.